إصابة دي يونج تعيد أوناحي إلى اهتمامات برشلونة

دخل المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط جيرونا، مجددًا دائرة اهتمامات برشلونة، بعدما أعاد النادي الكتالوني تقييم خياراته لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني، أن برشلونة يدرس التحرك للتعاقد مع الدولي المغربي، في ظل الحاجة إلى لاعب وسط جديد بعد الإصابة التي تعرض لها الهولندي فرينكي دي يونج.

وأشار التقرير إلى أن أوناحي يحظى بمتابعة من عدة أندية أوروبية، إلا أن مستقبله لم يُحسم حتى الآن، مع استمرار المفاوضات والاهتمام بخدماته خلال الميركاتو الصيفي.

يأتي تجدد اهتمام برشلونة بعد الأداء المميز الذي قدمه أوناحي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا بارزًا في وصول "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى برشلونة عقب تألقه في مونديال 2022، لكن الصفقة لم تكتمل آنذاك، قبل أن يعود اسمه إلى الواجهة مرة أخرى هذا الصيف.

ويرتبط أوناحي بعقد مع جيرونا يمتد حتى صيف 2030، بينما تُقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو، ما يجعل أي تحرك لضمه مرهونًا بالتوصل لاتفاق مع ناديه.