عمر مرموش يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي استعدادًا للموسم الجديد

عاد الدولي المصري عمر مرموش إلى تدريبات مانشستر سيتي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما انضم إلى معسكر الفريق المقام في هونج كونج، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

مانشستر ستي

وشهدت تدريبات مانشستر سيتي مشاركة مرموش لأول مرة مع المجموعة خلال فترة الإعداد، حيث بدأ تنفيذ البرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا، ضمن خطة تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأمل مرموش في الظهور بصورة قوية خلال المباريات الودية المقبلة، من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل مانشستر سيتي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق منذ انضمامه، إلى جانب مواصلة تألقه مع المنتخب الوطني.