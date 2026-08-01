خالد الغندور يفتح باب الجدل : من الأفضل بين لامبارد وجيرارد؟

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، بعدما نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين أسطورتي الدوري الإنجليزي، فرانك لامبارد وستيفن جيرارد، متسائلًا: "من هو الملك؟".

خالد الغندور

واستعرضت المقارنة أبرز أرقام وإنجازات النجمين مع تشيلسي وليفربول، حيث يمتلك لامبارد أفضلية في عدد الأهداف والألقاب المحلية، بينما يتميز جيرارد بمسيرته التاريخية مع ليفربول وقيادته الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الغندور، وانقسمت الآراء بين مؤيدي لامبارد وجيرارد، في واحدة من أكثر المقارنات إثارة للجدل بين عشاق كرة القدم الإنجليزية.