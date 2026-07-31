سؤال أثار الجدل.. خالد الغندور: من الأعظم في تاريخ كرة القدم بيليه أم مارادونا؟

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم؛ بعدما طرح مقارنة تاريخية بين أسطورتي اللعبة، البرازيلي بيليه، والأرجنتيني دييجو مارادونا، مطالبًا متابعيه باختيار اللاعب الأعظم.

خالد الغندور

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمع الأسطورتين، وعلق عليها: "أيهما تفضل؟.. بيليه ومارادونا"، في إشارة إلى المقارنة المفتوحة بين اثنين من أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لـ"بيليه"؛ باعتباره الأكثر تتويجًا بالألقاب، وآخرين منحوا أصواتهم لـ"مارادونا"؛ لما قدمه من مستويات استثنائية وتأثيرا كبيرا داخل المستطيل الأخضر، لتتجدد واحدة من أشهر المقارنات في تاريخ اللعبة.