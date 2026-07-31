وفد أوغندي يتفقد عددا من المشروعات الزراعية في مصر

اختتم وفد زراعي رفيع المستوى من جمهورية أوغندا الشقيقة زيارة موسعة للمشروعات والمنشآت الزراعية والحيوانية في مصر، برئاسة فرانك كاجيجي تومويبازي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي، وروبرت ندوجوا ميجادي، وزير الدولة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبحضور الوفد الفني المرافق لهما.

وبتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رافق الوفد خلال زياراته الميدانية، الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية المشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية ونقل الخبرات بين البلدين.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون المشترك ونقل الخبرات المصرية المتميزة لدول القارة السمراء.

وقال الدكتور سعد موسى، إن الوفد الأوغندي استهل جولاته الميدانية بزيارة مقر شركة الشرق الأوسط للقاحات البيطرية "ميفاك"، المتخصصة في تصنيع اللقاحات البيطرية في مصر؛ حيث تم تفقد خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة، على هامش تفعيل اتفاق التعاون المشترك بين الشركة ودولة أوغندا، بهدف إنشاء مصنع متطور لإنتاج لقاحات مرض الحمى القلاعية داخل أوغندا، كخطوة محورية ضمن شراكة حكومية تستهدف دعم منظومة الأمن الحيوي والصحي على مستوى القارة الأفريقية.

وأوضح أن الجولة الميدانية، شملت أيضا زيارة مزارع تربية وتسمين الدواجن التابعة لشركة الدقهلية للدواجن؛ لبحث سبل فتح الأسواق الأفريقية، وبخاصة السوق الأوغندية، أمام منتجات الدواجن المصرية عالية الجودة، مشيرا إلى اطلاع الجانب الأوغندي خلال الزيارة على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة مزارع التسمين ونظم الأمن الحيوي وآليات الإنتاج الداجني المتقدمة.

وأشار نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الوفد قد اختتم زياراته الميدانية بزيارة المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، وكذا المركز الدولي للأسماك في اليوم الأخير بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية؛ حيث شهدت الزيارة عرضاً تفصيلياً للأنشطة البحثية والإرشادية، إلى جانب تقديم عرض تقديمي تناول مراحل زيادة الإنتاج السمكي في مصر والأرقام التي تحققت على الرغم من التحديات المختلفة التي يواجهها هذا القطاع.

كما تم تفقد أحواض بحثية ونموذج تطبيقي لأحواض سمكية تُستغل مياهها في ري بعض محاصيل الخضر ضمن نظام متكامل، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستفادة المباشرة من الأسمدة العضوية التي تنتجها الأسماك في المياه.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حرص المركز بكافة معاهده ومرافقه البحثية على تقديم الدعم الفني الكامل ونقل التكنولوجيات الزراعية والسمكية الحديثة للجانب الأوغندي، مشدداً على أن هذه النماذج المبتكرة لدمج الاستزراع السمكي بالزراعة النباتية تمثل حلاً عملياً لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي المياه والأرض.

وتأتي هذه الزيارات التفقدية بعد لقاء موسع عقده الوزيران الأوغنديان مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة سير المشاريع المشتركة القائمة، وعلى رأسها المزرعة النموذجية المصرية المشتركة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بها، إلى جانب متابعة اتفاق توريد نحو 10 ملايين جرعة سنوياً من لقاح الحمى القلاعية المصري لحماية الثروة الحيوانية بأوغندا.