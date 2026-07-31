كل ما تريد معرفته عن الدوري المصري 2026-2027.. الموعد والقرعة ونظام البطولة

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعدما حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 21 أغسطس المقبل موعدا رسميا لانطلاق المسابقة كما أعلنت إقامة مراسم قرعة الموسم الجديد يوم 5 أغسطس بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة الشيخ زايد.

كما أعلنت الرابطة إقامة مراسم قرعة الموسم الجديد يوم الأربعاء 5 أغسطس في مقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب

يدخل الزمالك منافسات الموسم الجديد بصفته بطل النسخة الماضية وسط طموحات كبيرة للحفاظ على اللقب، في الوقت الذي تسعى فيه بقية الأندية وفي مقدمتها الأهلي وبيراميدز لاستعادة الدرع وإشعال المنافسة منذ الجولات الأولى.

وينتظر أن يشهد الموسم الجديد صراعا قويا على القمة في ظل التدعيمات التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

استمرار نظام المرحلتين

ومن المقرر أن يستمر العمل بنظام البطولة المطبق خلال الموسمين الماضيين حيث يخوض 20 فريقا المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين في المرحلة الثانية.

وتضم مجموعة المنافسة على اللقب أصحاب المراكز الستة الأولى بينما تتنافس الفرق صاحبة المراكز من السابع وحتى العشرين في مجموعة البقاء لتحديد الفرق الهابطة إلى دوري القسم الثاني.

هبوط أربعة أندية

وسيهبط في نهاية الموسم أربعة أندية إلى دوري القسم الثاني، وفقًا للائحة البطولة، في إطار خطة رابطة الأندية لتنظيم المسابقة وزيادة حدة المنافسة بين الفرق.

الذكاء الاصطناعي يرسم جدول الدوري

ويشهد الموسم الجديد خطوة غير مسبوقة بعدما قررت رابطة الأندية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد جدول مباريات الدوري بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع المباريات ومراعاة المعايير الفنية والتنظيمية بما يسهم في تقليل الجدل الذي كان يصاحب إعلان جدول المسابقة في المواسم الماضية.

القمة في أي جولة

ومن أبرز ملامح النظام الجديد، أن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك لن تكون مرتبطة بجولة محددة، إذ يمنح نظام إعداد الجدول مرونة كاملة في توزيع المباريات بما يسمح بإقامة المباراة في أي مرحلة من مراحل الدوري وفقا للمعايير المعتمدة.

ترقب جماهيري

وتترقب جماهير الكرة المصرية إعلان جدول مباريات الموسم الجديد عقب إجراء القرعة لمعرفة مواعيد المواجهات الكبرى في ظل توقعات بموسم حافل بالإثارة والمنافسة بين الأندية على اللقب، إلى جانب الصراع من أجل البقاء في الدوري الممتاز.