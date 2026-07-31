أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها ..



يستعد الاتحاد الأوروبي لإدراج لعبة روبلوكس Roblox، ضمن فئة "المنصات الإلكترونية الكبيرة جدا" VLOP، بينما سيصنف روبوت الدردشة “شات جي بي تي” ChatGPT باعتباره "محرك بحث كبير جدا" VLOSE، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج".

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، أن قطاع الهواتف الذكية التابع لها تكبد أول خسارة تشغيلية في تاريخه خلال الربع المالي الثاني من عام 2026، وذلك رغم تحقيق مبيعات قوية ونمو في الإيرادات، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة المدفوع بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة ميتا، عن إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة الخاصة بخدمات المكالمات الصوتية والمرئية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وجعلها أكثر سلاسة وذكاء وأمانا.

أكدت شركة مايكروسوفت، أنها تعتزم نقل المزيد من عناصر واجهة المستخدم في ويندوز 11 إلى إطار العمل WinUI 3، في خطوة تستهدف توحيد تصميم النظام وتحسين الأداء، مع الكشف عن أن نافذة خصائص الملفات File Explorer Properties الجديدة أعيد تطويرها بالكامل، وليست مجرد تحديث شكلي للواجهة القديمة.

يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟



تصدر اسم بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، عناوين الأخبار العالمية، بعدما أعلنت السلطات الروسية إدراجه على قائمة المطلوبين دوليا، قبل أن تضيفه الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية إلى قائمة الأشخاص المصنفين كـ"إرهابيين ومتطرفين"، في تطور جديد يعكس استمرار الخلاف بين رجل الأعمال الروسي والسلطات في بلاده.

كشفت شركة ميتا أن الاستخدام المتزايد لتطبيق إنستجرام خلال الفترة الأخيرة يعود إلى التحسينات التي أدخلتها على أنظمة التوصية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي نجحت في زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق بمعدلات من خانتين مقارنة بالعام الماضي.

موبايلات تعيش أطول.. هذه هواتف أندرويد ستتلقى التحديثات حتى 2030

إذا كنت تخطط لشراء هاتف ذكي يستمر معك لسنوات طويلة، فإن الأجهزة التي أطلقت بداية من عام 2024 أصبحت نقطة البداية الأفضل للحصول على دعم حتى عام 2030، وعلى رأسها هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 وجوجل Pixel 8 والإصدارات الأحدث من بعض الشركات التي بدأت تمديد سياسات التحديثات.

خطوة يغفل عنها الكثيرون.. كيف تغير عنوان منزلك في خرائط آبل بسهولة؟

قد يبدو تغيير عنوان منزلك في تطبيق خرائط آبل Apple Maps مهمة معقدة، خصوصا إذا كنت تعتمد على التطبيق للوصول إلى المنزل أو العمل بشكل يومي. لكن في الواقع، هناك طريقة بسيطة تضمن تحديث العنوان بشكل صحيح دون أي ارتباك.