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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تداوله .. مفاجأة في فيديو اعتداء شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي
فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي
أحمد بسيوني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين شخصين في أحد شوارع منطقة مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية، ظهر خلالها أحد الطرفين وهو يعتدي على الآخر، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات أشارت إلى وفاة أحد طرفي الواقعة.

وبحسب روايات عدد من شهود العيان، فإن الشخص الذي ظهر في الفيديو مصابًا لم يتوفَ، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أنه عقب انتهاء المشاجرة تمكن من الوقوف والسير، وغادر المكان برفقة الطرف الآخر.

وأضاف شهود العيان أن المفاجأة كانت في تبين أن طرفي المشاجرة شقيقان من الأم، وأن الخلاف بينهما لم ينتهِ بوقوع الاعتداء، حيث غادرا المكان معًا بعد الواقعة.

وأشار الشهود إلى أن بعض المتواجدين في الشارع حاولوا التدخل لفض المشاجرة والدفاع عن الشخص المصاب، إلا أنه طلب منهم عدم التدخل، مؤكدًا لهم أن الشخص الآخر شقيقه، بحسب روايتهم.

وتداولت روايات بين شهود الواقعة أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات مالية مرتبطة بالمخدرات، وتحديدًا مخدر الآيس، إلا أن هذه المعلومات لم يتم التأكد منها رسميًا حتى الآن، ولا تزال بحاجة إلى تحريات الأجهزة الأمنية ونتائج التحقيقات لكشف السبب الحقيقي وراء الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الفيديو المتداول وتحديد أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تظل التفاصيل المتداولة عبر شهود العيان غير رسمية لحين صدور بيان من الجهات المختصة.

اعتداء شارع مصطفى كامل الإسكندرية مخدرات وسائل التواصل الاجتماعي

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