محافظ قنا يتابع المشروعات المسجلة بالدورة الرابعة للمبادرة الخضراء الذكية

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمراجعة الموقف النهائي للمشروعات المسجلة على المنصة الرسمية بالدورة الرابعة من المبادرة، تنفيذًا لرؤية الدولة لتعزيز الابتكار على المستوى المحلي لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والتكنولوجية الحديثة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية ورئيس اللجنة، والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد عبد الخالق، مقرر اللجنة التنفيذية، والمهندسة أماني صلاح، مدير عام إدارة البيئة، والحسيني محمد، مدير جهاز شؤون البيئة، ومحمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.

ووجه محافظ قنا، بتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية، لتعزيز سبل تسريع معدلات العمل وزيادة عدد المشروعات المقدمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية وجهاز تنمية المشروعات، للمشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ودمجها برؤية التنمية المستدامة للمحافظة.

وأشار الببلاوي، إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، على التقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية الخضراء، وتحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم مواجهة تحديات تغير المناخ والتكيف مع آثارها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتدقيق والتقييم أثناء فحص المشروعات المستوفية لمعايير المكونين البيئي والتكنولوجي لضمان جدواها الاقتصادية، واستدامة أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية عند تقييم، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة والشباب، والمشروعات المحلية "المرتبطة بالقرى والمراكز والمبادرات الوطنية والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح"، وذلك لضمان اختيار مشروعات قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض أحمد عبد الخالق، مقرر اللجنة، النقاط الرئيسية للمخطط التنفيذي لأعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، بجانب موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة ومعدلات الإنجاز الخاصة بها، بالإضافة الى المشروعات المقدمة على المنصة الرسمية للمبادرة بمختلف الفئات.

رابط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية https://share.google/MAwG0I4TRPLn6DVCz