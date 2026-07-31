أنشطة الإسكان في أسبوع.. اجتماعات لتعظيم الاستثمار وطرح أراضٍ جديدة ومتابعة المشروعات القومية

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 24 يوليو 2026 وحتى 30 يوليو 2026.

https://youtu.be/aDc-7k64mRw?si=1tAElshc39invVXg

متابعة بيع الوحدات

ففي يوم 30/7/2026 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة اجتماعات مع رؤساء شركات التطوير والتسويق العقاري "سيتي إيدج للتطوير العقاري" و"فاوندرز" و"السعودية المصرية للتعمير" بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة معدلات تسويق وبيع وتسليم الوحدات بالمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقف مشروعات الشراكة، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات التنموية، وزيادة نسب الإشغال بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن وزارة الإسكان تتابع بصورة دورية موقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بمختلف المشروعات، تنفيذًا لخطة الدولة لتعظيم العائد من المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والتنموية بمختلف المدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير آليات التسويق والترويج، وزيادة عوامل الجذب للمشروعات، بما يسهم في جذب المستثمرين والعملاء وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.

البنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات، في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية.

مواعيد ومقار إجراء القرعات العلنية للمتقدمين لحجز 229 وحدة

كما أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مواعيد ومقار إجراء القرعات العلنية للمتقدمين لحجز 229 وحدة بعددٍ من مشروعاتها، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس 2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2026، موضحة أنه سيتم إجراء القرعات العلنية بين المتقدمين طبقاً للمواعيد المقررة ومقر إجراء القرعة لكل مشروع، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على مواصلة جهودها لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وإتاحة الفرص أمام المستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

حياة كريمة

وفي يوم 29/7/2026 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، في نطاق اختصاص الوزارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتُنفذ من خلال الجهات التابعة لها نحو 10315 مشروعًا، ينفذها كل من الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما أصدرت وزيرة الإسكان، 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة، فضلاً عن متابعة نتائج الحملات بعدد من المدن، وذلك في إطار استمرار الوزارة في التصدي الحاسم لمخالفات البناء، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على المخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.

بيع وترسية 24 محلًا تجاريًا

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للسكان، تم بيع وترسية 24 محلًا تجاريًا وصيدلية بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والمنصورة الجديدة، في إطار مواصلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة، بما يدعم خطط التنمية المتكاملة، ويرفع معدلات الإشغال والسكن الفعلي، ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

وفي يوم 28/7/2026 تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات بمدن الصعيد الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروعات، مع سرعة تلافي أي ملاحظات فنية أولًا بأول قبل أعمال الاستلام، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية ومعايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الثالث والأخير بمشروع تغذية المنطقة الصناعية بين A1 وA6 بمدينة العاشر من رمضان، لتكتمل بذلك منظومة التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية الممتدة على مساحة 500 فدان، والتي تخدم نحو 100 مصنع، بما يوفر تغذية كهربائية مستقرة وآمنة، ويدعم استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، ويعزز جاهزية المنطقة للتوسعات والاستثمارات الصناعية الجديدة.

وبرعاية المهندسة راندة المنشاوي، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم إطلاق حملة توعوية مشتركة تحت شعار: "معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون".

وفي يوم 27/7/2026 قامت وزيرة الإسكان بزيارة مستشفى "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمقرها بمدينة الشيخ زايد.

وخلال الزيارة، تفقدت وزيرة الإسكان أقسام المستشفى المختلفة، واطلعت على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسة بالمجان لمحاربات سرطان الثدي، كما استمعت إلى شرح حول جهود "بهية" في التوعية والكشف المبكر والعلاج، والتي أسهمت في الكشف المبكر على أكثر من 700 ألف سيدة، إلى جانب تحقيق نسب شفاء مرتفعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والرعاية الصحية المتكاملة.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير، إلى جانب جهود الحفاظ على الانضباط الحضاري والتصدي للمخالفات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الحفاظ على النسق العمراني، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، تمثل أولويات رئيسية في خطة العمل بالمدن الجديدة، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والارتقاء بمستوى المدن الجديدة.

كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، وموقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددةً على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي اليوم نفسه، تسلّمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادة تقييم تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر من المستوى الفضي، وفقًا لنظام تقييم الهرم الأخضر GPRS ، وذلك عن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر" حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر- عرض تحديث أنظمة الهرم الأخضر"، والذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، افتتح الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورشة عمل بعنوان: «حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر واستعراض النسخة المحدثة من نظام تقييم الهرم الأخضر».

وفي يوم 26/7/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات، هي: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وذلك لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، مع سرعة إزالة أي معوقات، والالتزام بالجداول الزمنية، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة، وذلك حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي يوم 25/7/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة بالصعيد.

وشددت وزيرة الاسكان، على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة المنيا الجديدة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، ويدعم جهود الدولة في تنمية مدن الصعيد وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

كما استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، في ذلك اليوم نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لأهميته وقدرته على توفير سكن مناسب أمام المواطنين خاصة محدودي الدخل، ضمن "سكن لكل المصريين"، موجهة بالتوسع بهذا البرنامج مستقبلًا، وطرح المزيد من الأراضي، خصوصًا مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين.

وفي يوم 24/7/2026 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” بـ17 مدينة جديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدن الجديدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح يتضمن 2263 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية، وتعزيز جهود الدولة في التوسع العمراني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المواطنين.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى حرص وزارة الإسكان على أن يتضمن الطرح قطع أراضٍ مخصصة لذوي الهمم، بما يضمن تكافؤ الفرص وييسر حصولهم على الخدمات والسكن الملائم، بإجمالي 142 قطعة أرض، منها 111 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، و31 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن كراسات الشروط، متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “مسكن”، حتى يوم 10 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

وأوضحت الوزيرة أن طرح الأراضي المتوسطة جاء بمدن: حدائق أكتوبر، والسادات، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، بإجمالي 2263 قطعة أرض.

وأضافت أن محور الأراضي المميزة يضم 635 قطعة أرض موزعة على مدن: الشروق، وبدر، والعبور الجديدة، و15 مايو، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، بما يحقق تنوعًا في الطرح، ويلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة.