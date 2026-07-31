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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تمرد سدي تيمان.. حبس 14 جنديا من لواء جفعاتي واستبعادهم من المهام القتالية

جنود الاحتلال في قاعدة سدي تيمان
جنود الاحتلال في قاعدة سدي تيمان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرار بمعاقبة 14 جنديا من لواء جفعاتي بالسجن لمدة شهر والاستبعاد من المهام القتالية على خلفية التمرد في قاعدة "سدي تيمان" بعد خلاف مع قائد الكتيبة.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية بالأمس أفادت بفرار  عشرات الجنود والقادة من كتيبة تابعة للواء جفعاتي من القاعدة العسكرية سديه تيمان ، في جنوب فلسطين المحتلة بعد تشديد الإجراءات التأديبية المفروضة عليهم.


وأشارت صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير لها إلى أنّ أكثر من 100 جندي وقائد غادروا القاعدة حاملين حقائبهم الشخصية فقط تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم.

ونبهت الصحيفة إلى أنه قد تمّ اتخاذ القرار بعد أن قام قائد الكتيبة بكسر اللوحات المعدنية أمام الجنود، وهي عبارة عن لوحات تظهر عليها الشعارات المعنوية للسرايا في الكتيبة.

وقالت معاريف نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن انسحاب الجنود من سديه تيمان غير معهود وأخرج كتيبتهم من الجاهزية العملياتية ، مشيرة إلى أن التمرد في سديه تيمان سببه محاولة فرض مقاتلين قدامى أعرافا داخل كتيبة تسابار.


وذكر المصدر  أن كتيبة تسابار كانت تستعد لدخول قطاع غزة وباتت الآن غير مؤهلة عملياتيا.

من جانبه ، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن انسحاب الجنود من قاعدة سديه تيمان قيد التحقيق وما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش.

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