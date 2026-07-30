قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني
الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعتقل 150 إسرائيليا بعد تسللهم إلى سوريا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن القوات اعتقلت مؤخرا 150 إسرائيليا بعد تسللهم إلى سوريا ، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أحالت 3 ملفات فقط للنيابة العامة من أجل محاكمتهم.


وبيًنت إذاعة جيش الاحتلال أن الأشهر الأخيرة شهدت ما لا يقل عن 17 حادث تسلل إلى سوريا.

وعلى الصعيد الميداني ، توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية،  ‏في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن القوة داهمت عددا من منازل المدنيين في القرية وفتشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين وتقتاده إلى داخل ‏الأراضي المحتلة، ثم تنسحب من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏

‎ ‎وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏

جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ترشيحاتنا

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطني ، وجمهورية فانواتو بمناسبة يوم الاستقلال

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

وزير العمل حسن رداد

وزير العمل يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه جديدة لدعم 491 من العمالة غير المنتظمة

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد