جيش الاحتلال يعتقل 150 إسرائيليا بعد تسللهم إلى سوريا

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن القوات اعتقلت مؤخرا 150 إسرائيليا بعد تسللهم إلى سوريا ، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أحالت 3 ملفات فقط للنيابة العامة من أجل محاكمتهم.



وبيًنت إذاعة جيش الاحتلال أن الأشهر الأخيرة شهدت ما لا يقل عن 17 حادث تسلل إلى سوريا.

وعلى الصعيد الميداني ، توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، ‏في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن القوة داهمت عددا من منازل المدنيين في القرية وفتشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين وتقتاده إلى داخل ‏الأراضي المحتلة، ثم تنسحب من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏

‎ ‎وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏