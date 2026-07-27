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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولة أممية: عدد المفقودين في سوريا يتراوح بين 130 ألفا و300 ألف شخص

المفقودين في سوريا
المفقودين في سوريا
أ ش أ

أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا "كارلا كينتانا" أن عدد المفقودين في سوريا يتراوح بين 130 ألفا و300 ألف شخص، مؤكدة أن كل أسرة سورية تقريبا تعرف شخصا مفقودا أو فقدت أحد أفرادها، مشيرة إلى أن المؤسسة أحرزت تقدما مهما في جهودها لكشف مصير المفقودين، بعد معالجة أكثر من 75 ألف وثيقة خلال العام الماضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت "كارلا كينتانا" أن المؤسسة تعمل مع الهيئة الوطنية السورية للمفقودين على عدد من المشاريع، من بينها إعداد خرائط لمئات المقابر الجماعية، وتطوير آليات لتحليل المعلومات وتبادلها، بما يساعد مستقبلا في عمليات الطب الشرعي والتعرف إلى هويات الضحايا.

وشددت على أن نجاح هذه المهمة يعتمد على أربعة عناصر رئيسية هي الإرادة السياسية، والمعلومات، والثقة، والمنهجيات، مؤكدة أن المؤسسة تسعى إلى إنشاء مكتب دائم في سوريا لتعزيز التنسيق مع السلطات والعمل عن قرب مع الأسر.

وقالت المسؤولة الأممية، تكاد لا توجد أسرة سورية إلا ولديها شخص مفقود، أو تعرف شخصا مفقودا. وقد لمسنا ذلك بأنفسنا؛ فعندما نسير في الشوارع، أو نستقل سيارة أجرة، أو نجلس في مطعم، أو نتحدث مع العائلات أو أصحاب المتاجر، نجد أن الجميع يعرف شخصا مفقودا أو فقد أحد أفراد أسرته، والجميع يريد أن يتحدث عن هذا الأمر، وأحيانا للمرة الأولى في حياته.

وذكرت "كارلا كينتانا"، أن المبدأ الأول في عمليات البحث هو البحث عن المفقودين وهم على قيد الحياة. فهذا هو أمل الجميع، وأمل كل أسرة، كما أنه أمل المجتمع الدولي، وبالتأكيد أمل المؤسسة المستقلة.وفي الحالة السورية، نعمل وفق مسارات تحقيق متعددة، تبعا للسياق الذي اختفى فيه الأشخاص. فنحن نحقق في حالات الاختفاء القسري في عهد نظام الأسد، والمهاجرين المفقودين، والأطفال المفقودين في سياق الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية، والأشخاص الذين اختفوا على يد جماعات مسلحة أخرى مثل تنظيم داعش، إضافة إلى حالات الاختفاء الراهنة.

كارلا كينتانا سوريا الأمم المتحدة

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