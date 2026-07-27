عبد الله السعيد: معتمد جمال أعاد الثقة للزمالك.. والجماهير كانت كلمة السر في موسم 2026

أعرب عبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزتي أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب في مصر لعام 2026، على هامش تكريمه بجائزة الأفضل لاعب في الموسم، موجهًا الشكر لكل من ساهم في نجاح الفريق خلال الموسم الماضي.

وقال عبدالله السعيد في كلمته عقب استلام الجائزة: أنا سعيد إن أنا موجود معاكم في الحفلة الكبيرة دي، وسعيد إن أنا موجود وسط نجوم وأساطير كتير بالنيابة عن لاعيبة الزمالك، وبنشكركم جميعًا على التكريم ده".

وأكد نجم الزمالك أن الموسم الماضي كان استثنائيًا وشهد مجهودًا كبيرًا من جميع أفراد الفريق، مشيرًا إلى الدور المؤثر الذي لعبه المدير الفني معتمد جمال، قائلًا: "موسم كان كبير، وتحركنا فيه كلنا، وكان أكبر عنصر فيه كابتن معتمد، بحب أشكره وأبارك له، لأنه فرق معانا جدًا من وقت ما مسك المسؤولية".

وأوضح عبدالله السعيد أن الجانب النفسي كان العامل الأبرز في عودة الفريق للمنافسة، مضيفًا: "أهم حاجة كان الدور النفسي، كان ليه عامل كبير، قدر يساعدنا إن إحنا نتخطى المرحلة الصعبة ونكمل الموسم، ويبقى عندنا طموح إن إحنا نطلع بحاجة ونفرح الجماهير".

كما وجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًا في دعم الفريق طوال الموسم، وقال: "الجماهير وقفت معانا من أول الموسم في ظروف صعبة، واستحملت وصبرت وصدقت الفرقة".

واختتم عبدالله السعيد تصريحاته بتوجيه الشكر إلى زملائه والجهاز الفني، قائلًا: "بشكركم، وبشكر زمايلي، وبشكر كابتن معتمد، وإن شاء الله الموسم الجاي يبقى موسم كبير، وببارك لكل زمايلي اللي اتكرموا، وبقولهم مبروك، وإن شاء الله موسم سعيد عليكم بإذن الله".