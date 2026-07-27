الحُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة ابتدائية في سول، اليوم /الاثنين/ حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول، لمخالفته قانون الانتخابات خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2022.

وحكمت محكمة سول المركزية على يون بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بالإدلاء بتصريحات كاذبة بصفته المرشح الرئاسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي آنذاك، قبل الانتخابات التي انعقدت في مارس 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وفي حال تأييد إدانة يون بحكم نهائي بغرامة لا تقل عن مليون وون (685 دولاراً أمريكياً) أو بالسجن، يُلزم حزب سلطة الشعب بإعادة مبلغ 39.7 مليار وون الذي سبق أن عوّضته به الدولة عن نفقات حملته الانتخابية، وذلك بموجب قانون الانتخابات.