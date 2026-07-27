التعليم تواصل تنفيذ ورش عمل تدريب المعلمين والقيادات التربوية على مناهج البكالوريا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها المكثفة لتدريب القيادات التربوية والمعلمين بمختلف محافظات الجمهورية على مناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية، من خلال ورش عمل تدريبية، تشمل تدريب المعلمين على مناهج الرياضيات، والبرمجة، والكيمياء، والفيزياء، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق النظام الجديد وفق أعلى المعايير التعليمية.

وتأتي هذه الورش في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة "سبريكس" اليابانية، ومنظمة اليونيسف، بما يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية في تطوير التعليم، ودعم جهود تحديث منظومة التعليم الثانوي في مصر.

ويشارك في هذه الورش نخبة من موجهي ومعلمي المواد المستهدفة، حيث يتلقون تدريبًا مكثفًا على فلسفة المناهج الجديدة، وآليات تدريسها، وأفضل الممارسات التطبيقية داخل الفصول الدراسية، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، ويعزز جاهزية المعلمين لتطبيق النظام بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الورش تمثل إحدى المراحل التدريبية الخمسة التي تنفذها الوزارة ضمن خطة متكاملة لتدريب جميع القائمين على العملية التعليمية، كلٌ في مجال تخصصه، بما يضمن التطبيق الفعّال لنظام شهادة البكالوريا المصرية في مختلف مدارس الجمهورية، وتحقيق مستهدفات تطوير التعليم الثانوي.