مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات

تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للحكومة و وزير التربية والتعليم بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المعلمين وسد العجز بالمدارس وتصحيح أوضاعهم الوظيفية.

وطالب “ الصالحي” الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات جادة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، ووضع حلول عادلة ومنصفة لأصحاب المؤهلات الذين يؤدون دورًا مهمًا في سد العجز داخل المدارس، مؤكدًا أن هذه القضية تمس استقرار المنظومة التعليمية وجودة العملية التعليمية.

معلمو الحصة تحملوا مسؤولية كبيرة



وأوضح “الصالحي” أن معلمي الحصة تحملوا مسؤولية كبيرة خلال السنوات الماضية، وأسهموا في مواجهة النقص في أعداد المعلمين، وهو ما يستوجب منحهم أولوية في أي إجراءات تستهدف تعيين الكفاءات المؤهلة، وفق ضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة لا يحقق الاستقرار المطلوب للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تقنين أوضاع معلمي الحصة سيسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، ويمنح المعلمين الاستقرار الوظيفي اللازم للقيام برسالتهم التربوية.

ودعا عضو النواب وزارة التربية والتعليم إلى وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف، تتضمن حصرًا دقيقًا لأعداد معلمي الحصة وأصحاب المؤهلات، والاستفادة من خبراتهم في سد العجز بالمدارس، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على حقوق المعلمين.