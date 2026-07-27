سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة روبي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صور جديدة من حفل غنائها الاخير فى الساحل الشمالي.

سعر إطلالة روبي..

وظهرت روبي بإطلالة أنيقة من العلامة التجارية Missoni، مكونة من قطعتين، توب ، سعرها 41 ألف و350 جنيه مصري،مع تنورة قصيرة مكشكشة من نفس النقوش والألوان من الدانتيل وسعرها 31 ألف جنيه.





وتتميز روبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد روبي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.











