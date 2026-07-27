اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم

أعلن السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكم نهائي بطولة كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا اعتزاله التحكيم.

وُلد سلافكو فينتشيتش في 25 نوفمبر 1979، وحمل الشارة الدولية للفيفا منذ عام 2010، طوال مسيرته، أدار الحكم السلوفيني عدد من المباريات الحاسمة في كرة القدم العالمية؛ أبرزها نهائي كأس العالم 2026، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2024، ونهائي الدوري الأوروبي 2022.

إنفانتينو يشيد بدور الأرجنتين في كأس العالم

في سياق أخر أكد إنفانتينو في رسالته أن كأس العالم 2026 ستظل واحدة من أكثر النسخ تميزًا في تاريخ البطولة، بفضل المباريات المثيرة، وبروز جيل جديد من النجوم، والمستوى الفني المرتفع الذي شهدته المنافسات.

وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني لعب دورًا محوريًا في نجاح البطولة، مؤكدًا أن عروضه القوية ساهمت في جذب ملايين المشجعين حول العالم، ومشيدًا بما قدمه اللاعبون طوال مشوارهم نحو المباراة النهائية.

تحية خاصة لسكالوني واللاعبين والجماهير

ولم تقتصر كلمات رئيس "فيفا" على الاتحاد الأرجنتيني فقط، بل امتدت لتشمل المدرب ليونيل سكالوني والجهازين الفني والطبي، إلى جانب اللاعبين والجماهير التي ساندت المنتخب في جميع مبارياته.

وأوضح إنفانتينو أن النجاحات الكبرى لا تتحقق إلا بالعمل الجاد والانضباط والاحترافية والاهتمام بأدق التفاصيل، مؤكدًا أن ما قدمته الأرجنتين في المونديال يؤسس لمستقبل واعد لكرة القدم في البلاد.

نهائي استثنائي بين مدرستين كرويتين

شهد نهائي كأس العالم مواجهة تكتيكية من الطراز الرفيع بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني فقد اعتمدت إسبانيا على أسلوبها المعروف في الاستحواذ والتمرير السريع، بينما راهنت الأرجنتين على خبرة نجومها والهجمات المرتدة السريعة بقيادة ليونيل ميسي في آخر ظهور مونديالي له.

وظلت المباراة متوازنة طوال وقتها الأصلي، قبل أن تنجح إسبانيا في خطف هدف الفوز خلال الشوط الإضافي، لتنطلق احتفالات "لا روخا" باللقب العالمي وسط حسرة كبيرة في المعسكر الأرجنتيني.