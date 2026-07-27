قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بمدينة العلمين
الحُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مع وقف التنفيذ
وزير المالية: إجراءات متنوعة لتعزيز شفافية الموازنة
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم
طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%
من سفح الأهرامات: الأهلي يزيح الستار عن أضخم عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية
الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم
600 ضباط ودبلوماسي إسرائيلي يحذرون ترامب من الإرهاب في الضفة
أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس
الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم

السلوفيني سلافكو فينتشيتش
السلوفيني سلافكو فينتشيتش
عبدالله هشام

أعلن السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكم نهائي بطولة كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا اعتزاله التحكيم.

وُلد سلافكو فينتشيتش في 25 نوفمبر 1979، وحمل الشارة الدولية للفيفا منذ عام 2010، طوال مسيرته، أدار الحكم السلوفيني عدد من المباريات الحاسمة في كرة القدم العالمية؛ أبرزها نهائي كأس العالم 2026، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2024، ونهائي الدوري الأوروبي 2022.

إنفانتينو يشيد بدور الأرجنتين في كأس العالم

في سياق أخر أكد إنفانتينو في رسالته أن كأس العالم 2026 ستظل واحدة من أكثر النسخ تميزًا في تاريخ البطولة، بفضل المباريات المثيرة، وبروز جيل جديد من النجوم، والمستوى الفني المرتفع الذي شهدته المنافسات.

وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني لعب دورًا محوريًا في نجاح البطولة، مؤكدًا أن عروضه القوية ساهمت في جذب ملايين المشجعين حول العالم، ومشيدًا بما قدمه اللاعبون طوال مشوارهم نحو المباراة النهائية.

تحية خاصة لسكالوني واللاعبين والجماهير
ولم تقتصر كلمات رئيس "فيفا" على الاتحاد الأرجنتيني فقط، بل امتدت لتشمل المدرب ليونيل سكالوني والجهازين الفني والطبي، إلى جانب اللاعبين والجماهير التي ساندت المنتخب في جميع مبارياته.

وأوضح إنفانتينو أن النجاحات الكبرى لا تتحقق إلا بالعمل الجاد والانضباط والاحترافية والاهتمام بأدق التفاصيل، مؤكدًا أن ما قدمته الأرجنتين في المونديال يؤسس لمستقبل واعد لكرة القدم في البلاد.

نهائي استثنائي بين مدرستين كرويتين
شهد نهائي كأس العالم مواجهة تكتيكية من الطراز الرفيع بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني فقد اعتمدت إسبانيا على أسلوبها المعروف في الاستحواذ والتمرير السريع، بينما راهنت الأرجنتين على خبرة نجومها والهجمات المرتدة السريعة بقيادة ليونيل ميسي في آخر ظهور مونديالي له.

وظلت المباراة متوازنة طوال وقتها الأصلي، قبل أن تنجح إسبانيا في خطف هدف الفوز خلال الشوط الإضافي، لتنطلق احتفالات "لا روخا" باللقب العالمي وسط حسرة كبيرة في المعسكر الأرجنتيني.

فينتشيتش سلافكو فينتشيتش كأس العالم 2026 نهائي بطولة كأس العالم الأرجنتين وإسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

الكاف

اتحاد الكرة: الكاف لم يرفض مقترح زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. وتطبيقه يبدأ الموسم المقبل

ترشيحاتنا

حملات مرورية

الحملات المرورية تضبط 117 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

متهم

القبض على مدير شركة إنتاج فني بالجيزة

العملات الأجنبية

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه

بالصور

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد