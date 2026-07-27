مدرب الأرجنتين يعتذر عن خسارة لقب كأس العالم برسالة مؤثرة

اعتذر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن خسارة لقب بطولة كأس العالم 2026 للجماهير برسالة مؤثرة.

وقال سكالوني عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام : بعد أسبوع حافل امتزجت فيه مشاعر الحزن والفرح، والدموع والابتسامات، والألم والسكينة، والتوتر والهدوء، أستطيع أخيرًا أن أجلس وأكتب بضع كلمات. مع أنكم تعلمون أنني لست من هواة وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه قد تكون أفضل طريقة للتواصل معكم.

وأضاف : كل ما أستطيع قوله هو أنني آسف لعدم تمكني من جلب كأس أخرى لكم ومنحكم فرحة جديدة، فرحة قد تنسيكم، ولو لبضعة أيام، كل ما هو سيء في الحياة.

وأكمل : لكنني أريدكم أن تتذكروا ما حاولنا إظهاره لهذه المجموعة من اللاعبين، محاربيّ، كما كنت أسميهم عندما تحدثت عنهم لزوجتي.

وواصل : الجهد، والرغبة، والإرادة، و"أستطيع فعلها"، ورفض الاستسلام (حتى في أصعب الظروف)، وبذل كل ما في وسعنا (حتى عندما لا يتبقى لدينا شيء)، وتحمل النقد اللاذع (من أناس لا يعرفوننا)، والاتزان، والإرادة للاستمرار عندما تخوننا أقدامنا... هذا هو الكأس الحقيقي.

واختتم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين: الكأس الحقيقي. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى طاقم التدريب، واللاعبين، وموظفي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وكل من يعمل بصمت لتوفير الراحة لنا، ولكل واحد منكم على محبتكم ودعمكم.