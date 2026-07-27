اللعيبة كانت رجالة.. عمر جابر يكشف سر تتويج الزمالك بجائزة أفضل نادٍ

أعرب عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج القلعة البيضاء بجائزة أفضل نادٍ في مصر لعام 2026، مؤكدًا أن الإنجاز جاء بعد موسم استثنائي واجه فيه الفريق العديد من التحديات.

وقال عمر جابر في كلمته خلال الحفل: "أول حاجة أنا مبسوط جدًا إن أنا موجود وسط نجوم وأساطير الكرة المصرية، وبشكر القائمين على الحفل وعلى التنظيم".

وأكد قائد الزمالك أن الجائزة تحمل قيمة كبيرة في ظل الظروف التي مر بها النادي خلال الموسم الماضي، مضيفًا: "أكيد طبعًا الجائزة دي مهمة جدًا، والناس كلها عارفة الظروف اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك الموسم اللي فات".

وأشاد عمر جابر بالدور الكبير الذي لعبته جماهير الزمالك في دعم الفريق، قائلًا: "الجمهور عمل ملحمة، زي ما كابتن عبد الحليم علي قال، وكابتن معتمد أكد على الكلام ده".

كما أثنى على زملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم تحملوا المسؤولية حتى النهاية، وقال: "اللعيبة كانت رجالة، وكنا على قدر المسؤولية، وعارفين إن إحنا بنلعب في نادي كبير بحجم نادي الزمالك".

واختتم عمر جابر تصريحاته بتوجيه الشكر للحضور والمنظمين، معربًا عن أمله في استمرار النجاحات، قائلًا: "إن شاء الله نبقى موجودين معاكم كل سنة بإذن الله في الحفلة دي.. شكرًا".