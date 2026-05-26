عمر جابر: كنا نحلم بالكونفدرالية.. والدوري أسعد جماهير الزمالك

أكد عمر جابر، قائد الزمالك، أن الفريق كان يطمح للتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن البطولة كانت ستمثل إضافة كبيرة للنادي سواء على المستوى المعنوي أو المادي، لكنها لم تُكتب للفريق في النهاية.

وأوضح جابر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي الزمالك دخلوا مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري بهدف واحد فقط، وهو حسم اللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء بعد موسم طويل وصعب.

وأشار قائد الزمالك إلى أنه عانى من الإصابة خلال اللقاء، ما جعله يكتفي بمتابعة الشوط الأول من أرض الملعب، قبل أن يفضل مشاهدة الشوط الثاني عبر التلفاز بسبب الضغوط والتوتر الكبير الذي صاحب المباراة.

كما تحدث عمر جابر عن ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس محمد عواد، مؤكدًا أنها كانت لحظة فارقة في المباراة، وأن نجاح الحارس في التصدي لها منح الفريق دفعة كبيرة للحفاظ على تقدمه وحسم اللقب.

واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق كان يتمنى إنهاء الموسم بحصد بطولتين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التتويج بالدوري يُعد إنجازًا مهمًا، مؤكدًا أن الزمالك سيظل قادرًا على المنافسة بفضل لاعبيه وإدارته وجماهيره.