الذهب يتراجع عالميا مع تبدد آمال السلام بين واشنطن وطهران

سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في التعاملات الآسيوية اليوم / الثلاثاء /، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران، وهو ما قوض التفاؤل الذي ساد الأسواق مؤخرا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4,535.17 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة بلغت 0.8% لتسجل 4,568.67 دولار للأوقية، لتتخلى بذلك الأسعار عن جزء من المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بدعم من الأنباء التي تواترت حول قرب التوصل لإطار اتفاق دبلوماسي.

وامتدت موجة التراجع لتشمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% لتصل إلى 76.44 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.6% مسجلا 1,955.02 دولار للأوقية، وسط حالة من الحذر والترقب تسيطر على المستثمرين في أسواق السلع والمعادن.

وأسهمت الأنباء الواردة بشأن الهجمات الأمريكية في إيقاف مسيرة المكاسب الأخيرة للمعدن الأصفر، حيث استقر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، في حين ارتدت أسعار النفط نحو الصعود بعد موجة هبوط استمرت أسبوعا كاملا، مما شكل ضغوطا بيعية إضافية على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى في المستهل الأسبوعي للتعاملات.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد نقلت عن مصادر عسكرية تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وزوارق لزرع الألغام في جنوب إيران، مما أحبط الآمال المعقودة على جهود الوساطة، وأعاد المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على معدلات التضخم.

وأثار ارتداد أسعار النفط مخاوف متجددة في الأوساط المالية العالمية من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددا والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو السيناريو الذي يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية لا تدر عائدا.