10 أدعية يوم عرفة.. تجمع الخيرات وتفتح الأبواب المغلقة وتسد الديون

لاشك أن ادعيه يوم عرفه الجامعة والواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعد أهم ما ينبغي الحرص عليه في هذا الوقت، حيث مرت أكثر من ربع يوم عرفة ، وحتى لا تنفرط ساعاته أكثر ينبغي اغتنام ادعيه يوم عرفه الجامعة حتى مغرب اليوم ، اتباعًا لهديه -صلى الله عليه وسلم-.

والتزامًا بوصيته بتحري أوقات الإجابة ومن بينها يوم عرفة ، الذي بدأ فجر اليوم الثلاثاء وينتهي عند المغرب ، خاصة وأن من شأن ادعيه يوم عرفة الجامعة أن تبدل شقاءك بنعيم في الدنيا والآخرة.

أدعية يوم عرفة

ورد من أدعية يوم عرفة الجامعة و المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- التي ينبغي على المسلم الإكثار منها في يوم عرفه ، ما يأتي:

اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا) ، فهذا الدعاء جامع لكثير من أبواب الخير، وتحقيق السعادة في الدارين؛ إذ لم يترك هذا الدعاء من خيري الدنيا والآخرة أمرًا إلا وتضمَّن أكمل ما فيه وأحسنه.

(اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا)، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية؛ فإنَّ فيه سؤالَ كلِّ خيرٍ، والاستعاذة من كلِّ شرٍّ.

(اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه)، وهذا دعاءٌ عظيم، فيه من الخير الشيء الكثير، فهو يشمل الدُّعاء بالخير للمسلمين جميعًا؛ الأحياء مِنهم والأموات.

(اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي؛ فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ)، فهذا سيِّد الاستغفار كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل صيغ الاستغفار، وأكثرها ثوابًا، وسُمِّيَ سَيِّدًا لأنَّه جامع لمعاني التوبة كلِّها.

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ)، وهذا دعاءٌ عظيمٌ لقضاء الدَّين وجلب الرِّزق؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم-، يدعو الله به، ويأمر به أصحابه.

(اللَّهُمَّ اكْفِني بحلالِك عن حرامِك، وأغْنِني بفَضْلِك عمَّن سِواك)، فقد جاء عن علي -رضي الله عنه-، أنَّ مُكاتبًا جاءه فقال: إنِّي قد عَجزتُ عن مكاتبتي فأعنِّي، فقال علي -رضي الله عنه-: ألا أعلِّمُكَ كلمات علَّمَنيهنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو كان عليك مثل جبل صيرٍ دَينًا أدَّاهُ الله عنك، ثم ذكر هذا الدعاء العظيم.

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ)، فهذا الدعاء كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُكثر منه عندما يصيبه الهمُّ، ويشتدُّ به الكرب، فيفرج الله به همَّه، وينَّفس كربه.

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ)، ففي هذا الدعاء سؤال الله خير الدنيا والآخرة، وفيه الوقاية من النار.

(لا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، وهذه دعوة ذي النون، فما أحدٌ دعا بها إلّا استجاب الله له، وكفاه ما أهمَّه.

(اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي)، وهذا الدعاء من جوامع الكلم، ومن دعا به حاز خيري الدنيا والآخرة.

دعاء يوم عرفه مكتوب

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَ يوم عرفة يعد أحد الأيام الفضيلة، وثبت كذلك أنَّ خير الدعاء ما كان فيه؛ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

وقال بعض العلماء إنَّ عبارة هذا الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قوله: (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ)؛ بل المراد أن خير الدعاء ما يكون يوم عرفة.

ويكون هذا الذكر توطئة للدعاء؛ لما يُستحبُّ من الثناء على الله قبل الدعاء، فينبغي للمسلم أن يعتني في هذا اليوم المبارك بالدعاء بجدٍّ وإخلاص.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى خير ما يُقال من الذكر يوم عرفة، فقال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ)، فينبغي للمسلم أن يُكثر من هذا الذكر في هذا اليوم المبارك.

أذكار يوم عرفة

ورد من جملة أذكار يوم عرفة للحاج وغيره، ما يأتي:

أذكار يوم عرفة التلبية للحاجّ؛ وهي بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك.

التهليل؛ فإنه أفضل الذكر كما أخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. التسبيح بحمد الله؛ فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كلمتانِ خفيفتانِ على اللسانِ، ثقيلتانِ في الميزان، حبيبتانِ إلى الرحمنِ: سبحانَ اللهِ وبحمدِه، سبحانَ اللهِ العظيمِ).

الحوقلة؛ وهي قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. التكبير في يوم عرفة التكبير ذكر لله وتعظيم له -سبحانه-؛ فهو إقرار بأنَّ الله -تعالى- أعظم وأكبر من كُلّ شيء، وأنّه هو المستحقُّ وحده للعبادة، وقد رتَّب الله عليه الأجر العظيم، لذلك ينبغي للمسلم أن يُكثر منه في سائر الأوقات، وخاصّة في عشر ذي الحجّة، وأيام التشريق. أمَّا بالنسبة لصيغ التكبير، فهي متنوعة، والأمر فيها واسع، ومنها ما يأتي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

هل وردت أقوال مخصصة للحاج في عرفة

لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقوال مخصَّصة يقولها الحاجّ في عرفة، إلا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

فينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الذكر في هذا اليوم المبارك، وأن يجتهد بالدعاء؛ فيدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأدعية الجامعة للخير، وهذا يشمل ما يقال في يوم عرفة لغير الحاج أيضاً.