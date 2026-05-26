الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
بالصور

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع يوم الوقفة ومناسك الحج، يصبح الطعام الذي يتناوله الحاج عاملًا أساسيًا للحفاظ على الطاقة والترطيب وتجنب الإجهاد الحراري والجفاف، خاصة مع المشي الطويل والزحام والتعرض المباشر للشمس لساعات طويلة.

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟ 

ويؤكد الأطباء أن اختيار الأطعمة المناسبة في الأجواء الحارة لا يقل أهمية عن شرب المياه، لأن بعض الأكلات قد تزيد الشعور بالعطش والإرهاق، بينما تساعد أطعمة أخرى الجسم على مقاومة الحرارة وتعويض السوائل والأملاح المفقودة.

أفضل الأطعمة للحاج في الحر الشديد

ينصح خبير التغذية عبد الرحمن شمس، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحجاج بالاعتماد على الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم التي تمنح الجسم طاقة تدريجية دون التسبب في التخمة أو الإرهاق.

الفواكه الغنية بالمياه

تعتبر الفواكه من أهم الأطعمة للحاج خلال الحر الشديد، خاصة:

  • البطيخ
  • الشمام
  • البرتقال
  • العنب
  • الخيار

فهذه الأطعمة تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل بشكل طبيعي، كما تحتوي على فيتامينات مهمة تقلل الشعور بالإجهاد.

الزبادي واللبن

يعد الزبادي من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في أجواء الحرارة المرتفعة، لأنه يساعد على:

  • تهدئة المعدة
  • ترطيب الجسم
  • تحسين الهضم
  • تقليل الإحساس بالعطش

كما أن اللبن الرائب يساعد على تعويض الأملاح التي يفقدها الجسم بسبب التعرق المستمر.

البروتين الخفيف أفضل من الوجبات الدسمة

ينصح بتناول البروتينات الخفيفة مثل:

  • الدجاج المشوي
  • التونة
  • البيض المسلوق
  • السمك

بدلًا من اللحوم الدسمة والمقليات الثقيلة التي تزيد الشعور بالخمول والعطش، خاصة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة.

أطعمة تمنح الحاج طاقة لساعات

الكربوهيدرات الصحية تساعد على الحفاظ على النشاط والطاقة، ومن أفضلها:

  • الشوفان
  • الخبز الأسمر
  • الأرز بكميات معتدلة
  • التمر

ويعتبر التمر من الأطعمة المهمة للحجاج لأنه يمنح الجسم طاقة سريعة ويحتوي على معادن تساعد في مقاومة الإجهاد.

مشروبات مهمة في الحر الشديد

شرب المياه يظل العنصر الأهم خلال الحج، لكن الأطباء ينصحون أيضًا ببعض المشروبات المفيدة مثل:

  • العصائر الطبيعية بدون سكر زائد
  • ماء جوز الهند
  • الليمون بالنعناع
  • مشروبات تعويض الأملاح

ويفضل شرب كميات صغيرة من المياه على مدار اليوم بدلًا من شرب كمية كبيرة مرة واحدة.

أطعمة يجب تجنبها أثناء الحج

هناك بعض الأطعمة قد تزيد خطر الإجهاد الحراري أو اضطرابات المعدة، ومنها:

  • المقليات
  • الأكلات الحارة
  • الحلويات الثقيلة
  • المشروبات الغازية
  • الكافيين بكثرة

كما أن الإفراط في القهوة والشاي قد يزيد فقدان السوائل من الجسم ويؤدي إلى الجفاف.

نصائح غذائية مهمة للحجاج يوم الوقفة

ينصح الأطباء بعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش لشرب المياه، لأن العطش يعني أن الجسم بدأ بالفعل يفقد نسبة من السوائل.

ومن الأفضل:

  • تناول وجبات صغيرة متفرقة
  • تجنب الأكل تحت الشمس مباشرة
  • غسل الفواكه جيدًا
  • حفظ الطعام بطريقة صحية
  • الابتعاد عن الأطعمة مجهولة المصدر

علامات تستدعي الانتباه

إذا شعر الحاج بـ:

  • دوخة
  • صداع شديد
  • جفاف الفم
  • تسارع ضربات القلب
  • تشنجات عضلية

فيجب التوجه فورًا لمكان بارد وشرب المياه والحصول على مساعدة طبية، لأن هذه العلامات قد تشير إلى الإجهاد الحراري أو بداية ضربة شمس.

