قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا تعلن إصابة مواطن بفيروس هانتا
مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي
خوفًا من رد الفصائل اللبنانية.. إسرائيل تمنع التجمعات في مناطق الشمال
محاكمة 56 متهما بقضية خلية الهيكل الإدارى للإخوان.. 22 أغسطس
الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر
أطول ليلة في حياتي.. أول تعليق من محمد صلاح على وداع ليفربول
مهربتش قدام الزمالك.. زيزو يكشف تفاصيل مثيرة عن قمة الدوري
صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة
زيزو يكشف الفارق بين الأهلي والزمالك: الاستقرار يصنع النجاح
منى زكي لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته بمنزلها: نورتنا وشرفتنا يا أبو ناصر
طقس اليوم.. اضطراب قوي بالملاحة البحرية وعواصف ترابية في هذه المحافظات
إيران.. سماع دوي انفجارات في بندر عباس و الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

أكد اللاعب أحمد سيد زيزو أن نادي الأهلي يظل صاحب الشعبية الأكبر والأكثر تتويجًا بالبطولات في مصر وإفريقيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الموسم الحالي يُعد استثنائيًا بسبب تراجع النتائج وعدم ظهور الفريق بالشكل المعتاد.

وأوضح زيزو خلال تصريحاته الإعلامية، أن الحكم على مستوى الفريق جاء مرتبطًا بشكل مباشر بالنتائج الأخيرة، مؤكدًا أن تراجع الأداء الجماعي انعكس على تقييم الجماهير والإعلام للاعبين، رغم امتلاك الأهلي عناصر مميزة قادرة على العودة سريعًا إلى مستواها الطبيعي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن قوة الأهلي الحقيقية تظهر عندما يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية، قائلًا إن أي فريق سيجد صعوبة كبيرة في مواجهة الأهلي إذا ظهر لاعبوه بكامل مستواهم المعروف.

وتحدث زيزو عن علاقته بزميله إمام عاشور، مؤكدًا أنها علاقة قوية للغاية ولا توجد أي أزمات أو حساسيات بينهما، مشددًا على أن المقارنات الجماهيرية بين اللاعبين أمر طبيعي في كرة القدم لكنه لا يؤثر على العلاقة الشخصية بينهما.

كما رفض زيزو الدخول في أي جدل مع الحارس السابق عصام الحضري بعد الفيديو المتداول مؤخرًا، موضحًا أنه لا يرى داعيًا للرد، خاصة أنه لا يعرف الهدف الحقيقي من التصريحات أو الرسائل التي تم تداولها.

وعن تقييم تجربته الحالية، كشف زيزو أنه شارك خلال الموسم في 28 مباراة ونجح في المساهمة بـ15 هدفًا ما بين التسجيل والصناعة، معتبرًا أن الأرقام تؤكد تقديمه مستوى جيدًا رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم الحقيقي على أي لاعب يحتاج إلى الوقت والاستمرارية، موضحًا أن تجربته الطويلة مع الزمالك استمرت لست سنوات كاملة، مطالبًا بمنحه نفس الفترة داخل الأهلي قبل إصدار الأحكام النهائية على تجربته الجديدة

زيزو امام عاشور الحضرى الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الإيجار القديم

مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص

ترشيحاتنا

عبد الرحمن ابو زهرة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي دفع ثمن كلمة الحق ولم يسع للتقرب من أحد

بوستر حفل اليسا

إليسا تحيي حفلا غنائيا في الرباط.. 20 يونيو

احمد داوود

أحمد داوود: المنافسة لا تشغلني وأتمنى أن تنجح كل الأفلام المعروضة

بالصور

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد