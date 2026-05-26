مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

أكد اللاعب أحمد سيد زيزو أن نادي الأهلي يظل صاحب الشعبية الأكبر والأكثر تتويجًا بالبطولات في مصر وإفريقيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الموسم الحالي يُعد استثنائيًا بسبب تراجع النتائج وعدم ظهور الفريق بالشكل المعتاد.

وأوضح زيزو خلال تصريحاته الإعلامية، أن الحكم على مستوى الفريق جاء مرتبطًا بشكل مباشر بالنتائج الأخيرة، مؤكدًا أن تراجع الأداء الجماعي انعكس على تقييم الجماهير والإعلام للاعبين، رغم امتلاك الأهلي عناصر مميزة قادرة على العودة سريعًا إلى مستواها الطبيعي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن قوة الأهلي الحقيقية تظهر عندما يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية، قائلًا إن أي فريق سيجد صعوبة كبيرة في مواجهة الأهلي إذا ظهر لاعبوه بكامل مستواهم المعروف.

وتحدث زيزو عن علاقته بزميله إمام عاشور، مؤكدًا أنها علاقة قوية للغاية ولا توجد أي أزمات أو حساسيات بينهما، مشددًا على أن المقارنات الجماهيرية بين اللاعبين أمر طبيعي في كرة القدم لكنه لا يؤثر على العلاقة الشخصية بينهما.

كما رفض زيزو الدخول في أي جدل مع الحارس السابق عصام الحضري بعد الفيديو المتداول مؤخرًا، موضحًا أنه لا يرى داعيًا للرد، خاصة أنه لا يعرف الهدف الحقيقي من التصريحات أو الرسائل التي تم تداولها.

وعن تقييم تجربته الحالية، كشف زيزو أنه شارك خلال الموسم في 28 مباراة ونجح في المساهمة بـ15 هدفًا ما بين التسجيل والصناعة، معتبرًا أن الأرقام تؤكد تقديمه مستوى جيدًا رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم الحقيقي على أي لاعب يحتاج إلى الوقت والاستمرارية، موضحًا أن تجربته الطويلة مع الزمالك استمرت لست سنوات كاملة، مطالبًا بمنحه نفس الفترة داخل الأهلي قبل إصدار الأحكام النهائية على تجربته الجديدة