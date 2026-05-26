الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

رسائل وصور تهنئة عيد الأضحى 2026.. أرسلها الآن للأهل والأصدقاء

عبد العزيز جمال

ارتفعت معدلات بحث الكثير من المواطنين حول رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك خلال يومين، حيث يبحث المسلمون في مختلف أنحاء العالم عن أفضل الكلمات والعبارات التي تعبر عن مشاعرهم تجاه الأهل والأصدقاء والأحباب في هذه المناسبة المباركة.

ويستعد الملايين لاستقبال عيد الأضحى 2026 بأجواء مليئة بالفرحة والروحانيات، فتتزين البيوت وتتعالى أصوات تكبيرات العيد، ويتبادل الكثيرون رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 تعبيرًا عن معاني الألفة والتسامح وصلة الرحم التي تميز هذه المناسبة العظيمة.

موعد عيد الأضحى 2026 وإجازته الرسمية

بحسب ما أعلنته الحكومة المصرية عبر مجلس الوزراء، جاءت مواعيد عيد الأضحى 2026 كالتالي:

وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو 2026.

أول أيام عيد الأضحى: الأربعاء 27 مايو 2026.

آخر أيام الإجازة: الأحد 31 مايو 2026.

مدة الإجازة: 6 أيام متصلة.

طبيعة الإجازة: مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

هل تهنئة عيد الأضحى جائزة شرعًا؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تهنئة عيد الأضحى مباحة ولا حرج فيها، فهي من أعمال البر والإحسان وتعد من العادات الحسنة التي تزيد المودة بين الناس. لذلك، لا تتردد في إرسال رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 لكل من تحب.

أفضل رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 للأهل والأصدقاء

نقدم لكم مجموعة مميزة من رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 يمكن إرسالها فورًا عبر الواتساب أو فيسبوك أو أي تطبيقات التواصل:

رسائل قصيرة وجميلة:

  • "مع حلول عيد الأضحى 2026، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالفرح، ويعيده علينا بالأمن والأمان وطاعة الرحمن."
  • "أهنئك بحلول عيد الأضحى المبارك، وأرجو من الله أن يعيده على قلبك بالفرح والسعادة."
  • "كل عام وأنتم فى رحاب الله وغفرانه.. عيد أضحى سعيد."
  • "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلها فى صحائفنا وفى ميزان حسناتنا، عيدكم مبارك."
  • "عيدك مبارك يا رب، جعلك ربى ممن ينظر إليهم ويقول لهم اذهبوا مغفور لكم ذنوبكم."

رسائل طويلة ومعبرة:

  • "أجمل التهاني والورود إلى من لا يكتمل عيدنا إلا بوجودهم، ولا تمتلئ قلوبنا فرحة إلا بضحكاتهم، كل عام وقلوبكم عامرة بالخير."
  • "جاء عيد الأضحى 2026 بفرحته وبهجته، وأسأل الله أن يغمر قلوبكم بالفرح، ويطيب خاطركم، وينور عليكم أيامكم، عساكم من عواده."
  • "مع تكبيرات عيد الأضحى، أود أن أكون أول المباركين لك، أسأل الله أن تغمرك سعادته وتغشاك رحماته."
  • "يطيب لي أن أهديكم باقة من محبات وتهاني لا تنتهي، كل عام وأنتم تحت ظلال رحمات الله ولطفه."
  • رسائل للأهل والأقارب:
  • "أهنئكم بأجمل الأيام وأكثرها سعادة لقلوبنا، عسى الفرح يغمركم، كل عام وأنتم بخير."
  • "كل عام وأنتم بخير وسعادة.. عيد أضحى مبارك عليكم وعلى جميع أفراد الأسرة الكريمة."

رسائل للأصدقاء:

  • "مع النفحات الأولى لعيد الأضحى، أود أن أكون أول المهنئين به، راجيًا من الله أن يديمه علينا أعوامًا عديدة."
  • "مع نسمات الخير وفجر الأضحى، كل عام وقلوبكم يغمرها الفرح، وتغشاها السعادة، كل عام ودروبكم يملؤها الخير."

20 عبارة قصيرة للتهنئة (مناسبة للواتساب)

  • يمكنك اختيار أي من هذه العبارات ضمن رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026:
  • عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
  • تقبل الله طاعاتكم وأعاد عليكم العيد بالخير واليمن والبركات.
  • أسأل الله أن يجعل أيامكم كلها أفراحًا ومسرات.
  • كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعة أدوم.
  • عيد سعيد عليكم وعلى جميع أحبابكم.
  • أطيب التهاني وأصدق الأمنيات لكم بعيد الأضحى 2026.
  • جعل الله عيدكم مليئًا بالراحة والطمأنينة والرزق الواسع.
  • عيدكم مبارك وقلوبكم عامرة بالمحبة والإيمان.
  • كل عيد وأنتم في صحة وعافية وسعادة دائمة.
  • أسأل الله أن يرزقكم في هذا العيد فرحة لا تزول.
  • عيد أضحى سعيد وتقبل الله منكم صالح الأعمال.
  • أعاده الله عليكم أعوامًا عديدة وأنتم بأفضل حال.
  • كل عام وأنتم محاطون بالمودة والسلام والخير.
  • جعل الله لكم في هذا العيد دعوات مستجابة وأيامًا جميلة.
  • أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وأتمنى لكم حياة سعيدة.
  • عيدكم فرحة ورضا وسكينة من الرحمن.
  • كل عام وأنتم بخير وتحقيق للأمنيات والطموحات.
  • تقبل الله دعاءكم وبارك لكم في أعماركم وأرزاقكم.
  • أسأل الله أن يجعل هذا العيد بداية لكل خير وفرج قريب.
  • مع تكبيرات العيد أرسل لكم أجمل التهاني والتبريكات.

نصائح سريعة لإرسال رسائل التهنئة

  • التبكير بالتهنئة: يفضل إرسال رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 بدءًا من ليلة العيد أو صباح أول أيام العيد.
  • التخصيص: حاول تخصيص الرسالة باسم الشخص المرسل إليه لزيادة التأثير.
  • التنوع: لا ترسل نفس الرسالة للجميع؛ اختر ما يناسب علاقتك بكل شخص.
  • الوسائل: يمكن الإرسال عبر واتساب، فيسبوك ماسنجر، تويتر، أو رسائل SMS

صور تهنئة عيد الأضحى 

