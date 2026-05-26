أصل الحكاية

دعاء يوم عرفة 2026 وفضل وقفة عرفات للحجاج والمسلمين
عبد الفتاح تركي

دعاء يوم عرفة 2026 وفضل وقفة عرفات للحجاج والمسلمين .. تصدرت وقفة عرفات ودعاء يوم عرفة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع حلول يوم عرفة، أحد أعظم أيام العام لدى المسلمين، والذي ينتظره الملايين كل عام لما يحمله من نفحات إيمانية عظيمة وفرصة كبيرة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر والاستغفار والطاعات.

ويعد يوم عرفة من أفضل أيام السنة في الإسلام، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، فيما يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على صيام هذا اليوم المبارك والإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة، أملا في نيل المغفرة والرحمة والعتق من النار.

أفضل الأعمال يوم عرفة

فضل يوم عرفة في الإسلام

وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضل يوم عرفة ومكانته الكبيرة، ومن بينها ما رواه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة»، وهو ما يعكس عظمة هذا اليوم المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب المغفرة أمام المسلمين.

ويحرص كثير من المسلمين خلال يوم عرفة على استغلال الساعات المباركة في الدعاء وقراءة القرآن والذكر، إلى جانب الصيام الذي يعد من أعظم الأعمال المستحبة لغير الحجاج في هذا اليوم الفضيل.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

ونشرت دار الإفتاء المصرية حديثا نبويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

يوم عرفة

ويعتبر هذا الدعاء من أكثر الأدعية التي يرددها المسلمون خلال يوم عرفة، لما يحمله من معان عظيمة في التوحيد والذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، كما يحرص المسلمون على الدعاء لأنفسهم ولأسرهم ولجميع المسلمين خلال هذا اليوم المبارك.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية في منشوراتها الخاصة بوقفة عرفات أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بأهل عرفة، حيث جاء في الحديث الشريف: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا»، في مشهد إيماني يعكس عظمة هذا الركن العظيم من أركان الحج.

توافد الحجاج إلى صعيد عرفات

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع فجر يوم عرفة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة، حيث ظهر ضيوف الرحمن وهم يرفعون أكف الدعاء والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى طلبا للمغفرة والرحمة.

وأظهرت الصور التي نشرتها حسابات وزارة الحج والعمرة وإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع إكس مشاهد مهيبة للحجاج داخل مشعر عرفات، حيث بدت الأجواء ممتلئة بالخشوع والدعاء والتلبية.

جهود تنظيم الحجيج في يوم عرفة

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوافل ضيوف الرحمن توافدت إلى مشعر عرفات وسط متابعة أمنية مباشرة من مختلف القطاعات الأمنية، التي تولت تنظيم حركة المركبات والمشاة وفق خطط دقيقة لتصعيد وتفويج الحجاج، مع توفير الإرشادات والخدمات اللازمة لضمان سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك.

دعاء اخر ساعة يوم عرفة

وتحرص الجهات السعودية المعنية بالحج كل عام على توفير أعلى درجات التنظيم والرعاية للحجاج، خاصة في يوم عرفة الذي يشهد أكبر تجمع للحجاج خلال موسم الحج.

صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة

وأدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين داخل مسجد نمرة، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: «خذوا عني مناسككم».

ويعد مسجد نمرة من أبرز المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الحجاج لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي تحمل رسائل دينية وإيمانية مهمة للمسلمين.

أدعية يوم عرفة الجامعة

نفرة الحجاج إلى مزدلفة بعد غروب الشمس

ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، التزامًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يعد المبيت بمزدلفة من الواجبات الأساسية في مناسك الحج.

ويواصل الحجاج بعد ذلك استكمال بقية المناسك وسط أجواء إيمانية مميزة، في رحلة روحانية ينتظرها المسلمون من مختلف أنحاء العالم كل عام.

