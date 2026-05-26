أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص في الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج الإيرانية

هاجر رزق

أفاد التليفزيون الإيراني بسقوط 4 قتلى في الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج الإيرانية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن جيش بلاده نفذ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

و صرح المتحدث "ضرباتنا جنوبي إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام".

وأضاف المتحدث "نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر"، لافتا إلى أن "الضربات الدفاعية شنت لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية".

كما أكد مسؤول أمريكي رفيع لـ"فوكس نيوز" أن القوات الأمريكية "قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح-جو في بندر عباس".

وقالت مصادر مطلعة لشبكة "فوكس نيوز" إن "الضربات الأمريكية في إيران دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار".

الهجوم الأمريكي جزيرة خرج القيادة المركزية الأمريكية منصات صاروخية ألغام وقف إطلاق النار

