ديني

أفضل ما يقال فى يوم عرفة.. أدعية تجمع لك خيرى الدنيا والآخرة
شيماء جمال

أفضل ما يقال فى يوم عرفة.. دقائق قليلة ويحل علينا يوم عرفة، اعظم أيام العام، الذى يتجلى فيه الله ويتنزل فيه الرحمات، حيث يبدأ يوم عرفة 2026 من فجر اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر.

ورد فى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلْتُ أنا والنبيُّونَ من قَبْلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ، وله الحَمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ.

ماذا كان يقول النبي في يوم عرفة؟

يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الكرم الإلهي للحجاج وغيرهم ، وهو أحد الأيام العشر التي قال في شأنها نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيَّامٍ أعظمُ عندَ اللهِ ولا أحبُّ إليهِ العملُ فيهنَّ من هذِه الأيَّامِ العشرِ فأكثروا فيهنَّ منَ التَّهليلِ والتَّحميدِ والتسبيح والتَّكبيرِ".

دعاء يوم عرفة لنفسي

«اللهم لا تخرجني من يوم عرفة إلا وقد أصلحت حالي، وغفرت ذنبي، وسترت عيبي، وقبِلت توبتي».
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

«اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من خيرٍ وعافية وسعة رزق فاجعل لي منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من بلاء وشر فاصرفه عني يا أرحم الراحمين». [1, 2]

«اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم».

«اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني».
“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”

اللهم لا ترد لي ولأحبتي في يوم عرفة أي دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا دٓاء ولا تشمت بنا أعداء، و ادفع عنا كل هم و غم وبلاء.

اللهم افتح لي في هذا اليوم المبارك باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك و لا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

اللهم في يوم عرفة اجمع قلوبنا على حبك واجمع جوارحنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك ولا تحرمنا عفوك ورحمتك.

اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عفو يا غفار.

اللهم في يوم عرفة، اغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ووفقنا إلى ما تُحب وترضى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا ، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وارض عنا برضاك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا.

اللهم لاترد لي ولأحبتي في يوم عرفة أي دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا دٓاء ولا تشمت بنا أعداء، و ادفع عنا كل هم و غم وبلاء.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي, وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي, وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

دعاء يوم عرفة للميت

اللهم في يوم عرفة أذِقه الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتًا في جنتك
“اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء”
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا اليه”.
“اللهم في يوم عرفة اسألك أن ترحم الذين يترقبون منا دعوة صادقة
“اللهم في يوم عرفة ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له..
اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

“اللهم في يوم عرفة ارحم الذي انقطع عمله و بات وحيدًا

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.
اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

