طارق العكاري: أي اتفاق مع إيران قد يعيد تشكيل التحالفات الإقليمية

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد يرتبط بإعادة ترتيب واسعة للتحالفات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال طارق العكاري، خلال لقائه مع برنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط هذا الاتفاق بانضمام دول إقليمية، خاصة في الخليج، إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن رفض بعض الدول لهذا المسار قد يخرجها من أي ترتيبات مقبلة مع طهران.

إسرائيل تمارس ضغوطًا على واشنطن

وأضاف أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على واشنطن؛ لضمان توافق الاتفاق مع مصالحها الأمنية والسياسية، لافتًا إلى أن تل أبيب تسعى إلى تعويض ما تكبدته من خسائر في صراعاتها الأخيرة عبر ترتيبات إقليمية أوسع.