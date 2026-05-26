قطر تنفي عرضها مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، الدكتور ماجد محمد الأنصاري، أن التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق هي عارية عن الصحة، ويتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.





و أضاف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" أن جهود قطر الدبلوماسية، والتي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، معروفة وواضحة، وهذه السرديات ماهي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام.