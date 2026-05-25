3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول منحة العمالة غير المنتظمة 2026، خاصة بعد إعلان وزارة العمل بدء صرف منحتين للعمالة المسجلة رسميًا بقاعدة بيانات الوزارة بمناسبة عيد الأضحى وآخرى استثنائية بتوجيهات الرئيس السيسي، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من أصحاب المهن اليومية والعمالة غير المنتظمة.

وتستهدف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يمتلكون دخلاً ثابتًا أو تغطية تأمينية مستقرة، وتعتبر هذه المنحة واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.



وزير العمل يعلن تفاصيل الصرف

أعلن وزير العمل حسن رداد، بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة بإجمالي تكلفة بلغت 767 مليونًا و613 ألف جنيه، يستفيد منها نحو 255 ألفًا و871 عاملًا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير أن صرف المنحتين بقيمة 3000 جنيه بدأ رسميًا اعتبارًا من الساعة 12 ظهر الخميس 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي. وتعد منحة العمالة غير المنتظمة 2026 من أكبر المنح التي صرفتها الحكومة لهذه الفئة خلال العام الحالي.

منحة دورية وأخرى استثنائية

أوضح الوزير أن المبلغ المصروف يشمل المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، والمنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة. وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم المباشر للعمالة غير المنتظمة باعتبارها واحدة من أكثر الفئات احتياجًا للرعاية الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمنت توجيهات الرئيس صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.



وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة 2026 في إطار خطة الدولة لتحسين الظروف المعيشية للعمالة اليومية التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا.

إجمالي المنح وموعد الصرف

كشف وزير العمل أن إجمالي قيمة المنحتين الدورية والاستثنائية بلغ نحو 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه لكل منحة، بإجمالي يتجاوز 767 مليون جنيه يتم صرفها للمستحقين في 27 محافظة.

وأوضح أن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 تمثل واحدة من أهم أدوات الدعم الحكومي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال المواسم والأعياد، مع استمرار الوزارة في تحديث قاعدة بيانات العمالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

طريقة التسجيل.. حصر ميداني وليس تقديمًا إلكترونيًا

تتم طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بشكل أساسي من خلال الحصر الميداني الذي تقوم به مديريات العمل عبر الشركات والمقاولين، وليس عبر التقديم العشوائي على الإنترنت.

يتم إدخال بيانات العمال في قاعدة بيانات وزارة العمل ليتم بعد ذلك تحديد المستحقين وفق مراجعة دقيقة للبيانات المسجلة.

ولا تعتمد الدولة على التقديم الفردي عبر المواقع، بل على قواعد بيانات رسمية تضمن وصول منحة العمالة غير المنتظمة 2026 لمستحقيها الفعليين، وهو ما يحمي العمال من أي محاولات احتيال أو استغلال.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل على 6 منح سنوية ثابتة تُصرف في مناسبات مختلفة:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

شروط الحصول على المنحة

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وتشمل: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا، وألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت، وأن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي كعمالة يومية، وأن يكون اسم المتقدم مسجلًا بمديرية القوى العاملة، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.



خطوات الاستعلام وأماكن الصرف

أتاحت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وتتم الخطوات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار "خدمات المواطنين" من القائمة الرئيسية.

الضغط على أيقونة "العمالة غير المنتظمة".

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "الاستعلام".

ظهور النتيجة فورًا (قبول أو رفض) مع عرض قيمة المنحة المستحقة.

ووفرت الحكومة عدة وسائل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 تشمل مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المشاركة، والمحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات، مع التأكيد على أن الصرف يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.