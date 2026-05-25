من هرمز إلى لبنان.. التفاصيل الكاملة لمسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران

كشفت مصادر عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، التي تطرقت إلى عدد من النقاط الهامة وعلى رأسه رفع العقوبات عن إيران، والتوقف عن حصار الموانئ إلى جانب فتح مضيق هرمز وتصدير النفط الإيراني.

وأكدت المصادر لفضائية "العربية"، أن مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران تؤكد العمل على خفض التصعيد بالمنطقة، إلا أن الخلاف مستمر بشأن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران.

وبحسب المسودة، فإن إيران ستؤكد في نص الاتفاق التزامها بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، إلى التفاوض بشأن آلية الإفراج عن أصول إيران المجمدة لاحقا، على أن يجري الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة وفقا لآلية محددة.

وتشير المسودة إلى تحديد فترة 60 يوما للمفاوضات النووية، و30 يوما لإعادة الملاحة بمضيق هرمز، والتأكيد على وقف النار بجميع الجبهات ومنها لبنان، بالإضافة إلى تمكين إيران من بيع وتصدير النفط، والتزام الولايات المتحدة بتخفيف الحصار على موانئ إيران.