تراجع جديد للدولار مع ختام تعاملات آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 مايو 2026 حالة من التراجع المحدود في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك مع ختام آخر يوم عمل رسمي للبنوك قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد لعدة أيام متتالية.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأجنبية، بالتزامن مع اقتراب إغلاق القطاع المصرفي رسميًا، حيث تستعد البنوك لتعطيل العمل بداية من غد الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن تُستأنف الخدمات صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك مستوى موحدًا تقريبًا، حيث بلغ في بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك التجاري الدولي CIB، بنك QNB الأهلي، كريدي أجريكول، البنك العقاري المصري العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 52.230 جنيه للشراء و52.330 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وفي بنك البركة سجل الدولار نحو 52.200 جنيه للشراء و52.300 جنيه للبيع،

بينما سجل في البنك التجاري الدولي والبنوك الخاصة الكبرى مستويات قريبة دون تغييرات تُذكر، ما يعكس حالة من الاستقرار المائل للهبوط الطفيف.

أما في بنك الكويت الوطني NBK فقد سجل الدولار نحو 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع،

بينما سجل في اتش إس بي سي HSBC نحو 52.180 جنيه للشراء و52.280 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل الدولار نحو 52.220 جنيه للشراء و52.359 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار التحركات المحدودة في نطاق ضيق داخل السوق الرسمية.

وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعرًا أعلى نسبيًا بلغ نحو 52.400 جنيه للشراء و52.500 جنيه للبيع.

وتشير حركة أسعار الدولار اليوم إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للهبوط في بعض البنوك، بالتزامن مع تراجع حجم التداولات مع نهاية الأسبوع المصرفي وبدء إجازة عيد الأضحى، ما يحد من أي تحركات حادة في أسعار الصرف خلال هذه الفترة.