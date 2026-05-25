كانت صديقة | مي عز الدين تبكي على الهواء .. شاهد

تحلّ الفنانة مي عز الدين ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك خلال حلقتي الأحد والإثنين الموافق 31 مايو و1 يونيو، وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن العديد من الجوانب الإنسانية والشخصية في حياة مي عز الدين، من بينها فترة عزلتها ووعكتها الصحية، إلى جانب حديثها المؤثر عن والدتها الراحلة، وكواليس تعارفها على زوجها أحمد تيمور.

بكاء مي عز الدين

وخلال برومو الحلقة، بكت الفنانة مي عز الدين، بعد أن تذكؤت والدتها المتوفاة، قائلة :"كانت أمي صديقة أكثر من أم، وكنت اتعامل معها مثل صديقتي".

فترة صعبة

وكشفت مي عز الدين خلال برومو حلقاتها في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها، مؤكدة أنها مرت بفترة نفسية صعبة أثرت عليها بشكل كبير؛ إذ شعرت في أحد الأيام بتنميل في جسدها بالكامل، وبدأت تسترجع شريط حياتها، وتتساءل عما ينتظرها خلال الفترة المقبلة، مكملة: "صحيت في يوم لقيت جسمي كله منمل وشريط حياتي كله قدامي".

وأضافت أنها بعد تلك الأزمة لم تعد تبالغ في مشاعر الفرح أو الحزن، وفضلت العزلة لفترة طويلة؛ حيث حبست نفسها داخل غرفتها لمدة شهرين، مبتعدة عن الجميع، ولم تكن تفعل سوى البكاء.

