الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسقف كنائس شرق السكة الحديد: الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وإنجازاته تدعو للفخر |خاص

نيافة الأنبا مارتيروس، ومحررة «صدى البلد»
نيافة الأنبا مارتيروس، ومحررة «صدى البلد»

في وقت تواصل فيه الدولة المصرية مسيرة البناء والتنمية وترسيخ قيم المواطنة والتعايش، تؤكد الكنيسة المصرية دوما دعمها لكل ما يحقق الاستقرار ويحفظ وحدة الوطن، خاصة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية وتنموية كبرى في مختلف المجالات.

إنجازات تنبي الوطن 

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد تحدث خلال حواره التليفزيوني الأخير أثناء زيارته إلى كرواتيا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه «رئيس لكل المصريين»، مشيدا بحالة التنمية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وبروح المحبة والتعايش التي أصبحت نموذجا واضحا أمام العالم كله.

وفي هذا السياق، أجرى موقع «صدى البلد» حوارا خاصا مع نيافة الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، الذي عبر عن تقديره الكبير لما تشهده مصر من تطور وإنجازات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الشعب المصري يشعر بحجم الجهد المبذول من أجل حماية الوطن وبنائه.

نيافة الأنبا مارتيروس 

وقال نيافته خلال الحوار: “نهدي كل الحب والتقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما يبذله من مجهودات عظيمة ومخلصة من أجل مصر والمصريين”.

وتابع : "الحقيقة أننا أمام رئيس يعمل بكل قوة وإخلاص للحفاظ على الوطن واستقراره، وفي نفس الوقت يسعى بكل جدية لبناء دولة حديثة تليق بتاريخ مصر وشعبها."

وأضاف نيافته: “ما نراه اليوم على أرض الواقع من طرق جديدة ومحاور وكباري ومدن حديثة ومشروعات قومية كبرى، يؤكد أن هناك رؤية حقيقية للمستقبل”.

وواصل حديثه : “ عندما يسافر الإنسان للخارج ويتحدث عن بلده يشعر بالفخر الشديد بما تحقق من إنجازات، لأن صورة مصر أصبحت مختلفة أمام العالم كله.”

وتابع الأنبا مارتيروس:
“الرئيس السيسي لم يعمل فقط على الجانب الاقتصادي أو العمراني، لكنه اهتم أيضا بالإنسان المصري، من خلال المبادرات الصحية والاجتماعية الكثيرة، ومشروعات الإسكان التي وفرت حياة كريمة للشباب والأسر البسيطة، إلى جانب الاهتمام بتطوير التعليم والخدمات، والعمل على رقمنة مؤسسات الدولة لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية.”

نيافة الأنبا مارتيروس ومحررة «صدى البلد»

رئيس لكل المصريين

وأكد نيافته أن ما يميز الرئيس السيسي هو محبته لكل المصريين دون تفرقة، قائلًا:
"الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين بالفعل، وهذه ليست مجرد كلمات، بل نراها في كل المواقف الوطنية.

وأكد أن هناك اهتمام حقيقي بترسيخ المواطنة والتعايش والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما أكده أيضا قداسة البابا تواضروس الثاني في أكثر من مناسبة."

كما أعرب نيافته عن سعادته الكبيرة بافتتاح كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة، ذات التاريخ العريق، والتي أسسها الأرشيدياكون حبيب جرجس، مؤكدًا أن الكنيسة تحمل قيمة روحية وتاريخية كبيرة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

نيافة الأنبا مارتيروس ، ومحررة «صدى البلد» 

افتتاح كنيسة بمهمشه 

وقال:"نشعر بفخر كبير أن افتتاح الكنيسة والصلاة فيها يأتيان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة التي تؤكد دائما احترام دور العبادة ودعم قيم المواطنة. 

وأشار نيافته إلى أن صدور قانون بناء الكنائس كان خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتنظيم أوضاع الكنائس وتقنينها، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تسهيلات كبيرة واهتماما واضحا بهذا الملف، بما يعزز الاستقرار وروح الشراكة الوطنية بين جميع أبناء الشعب المصري.

واختتم الأنبا مارتيروس حواره قائلًا: "نصلي دائما أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يبارك جهود القيادة السياسية وكل من يعمل بإخلاص من أجل الوطن، لأن مصر تستحق دائما أن تكون في أفضل صورة أمام العالم كله."

الكنيسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني السيسي الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد العذراء بمهمشة الأرشيدياكون حبيب جرجس

