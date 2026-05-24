البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وجاء نص البرقية كالآتي:

“معالي المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية العظيمة، إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيقًا للآمال والطموحات الوطنية كافة. دمتم في رعاية الله وأمنه”.