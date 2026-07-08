قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. وتقديرات تستبعد اندلاع حرب شاملة مع إيران
تهديد إيراني جديد: إغلاق مضيق هرمز بعد أي هجوم أمريكي مقبل
التلفزيون الإيراني: مقتل 8 جنود من الجيش في هجمات أمريكية على مناطق بجنوب البلاد
حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة
الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
من غزل الفيوم إلى كل المحافظات.. خطة حكومية لتشغيل مستفيدات "تكافل وكرامة" بمصانع الملابس
كريستال بالاس يمدد تعاقده مع الياباني كامادا
محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق عقار الاتصالات.. النيران تمتد لـ3 طوابق والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق|صور
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع
كلاتنبيرغ: هدف زيكو صحيح.. وكل قرارات المباراة كانت في صالح الأرجنتين
الأرصاد تحذر من طقس الخميس: رطوبة خانقة ترفع الحرارة 4 درجات
كتل هوائية شمالية ورطوبة تصل لـ95 %.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الضويني يزور مركز الإمام الماتريدي في أوزبكستان لدعم التعاون العلمي مع الإمام الأشعري بالأزهر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

عقد د. محمد الضويني عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وعضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف، اجتماعًا مع إدارة مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية بجمهورية أوزبكستان، بحضور السفير عبد الرحمن موسى، مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية، و الدكتور محمد مشعل أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والفكري بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، عبر الدكتور شير محمدوف، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، عن تقديره الكبير لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بجهوده العالمية في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الحوار والتعايش والسلام.

وأعرب مدير مركز الإمام الماتريدي عن امتنانه للقاء الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر خلال زيارته للأزهر الشريف في يناير الماضي، مؤكدًا أن توقيع اتفاقية التعاون بين مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية ومركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف مثّل نقطة انطلاق مهمة نحو شراكة علمية استراتيجية بين المركزين، وأسهم في فتح آفاق واسعة للتعاون البحثي.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة، من خلال تنفيذ مشروعات علمية وبحثية مشتركة، وتبادل الباحثين والخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، والعمل على نشر الفكر الوسطي، والتعاون في مواجهة الأفكار المتطرفة، بما يسهم في خدمة التراث الإسلامي وعقيدة أهل السنة.

من جانبه، نقل الدكتور محمد الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى إدارة المركز، مؤكدًا حرص فضيلته على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات العلمية في أوزبكستان، ومتابعته المستمرة لمجالات التعاون العلمي المشترك، إيمانًا بأهمية توحيد الجهود في خدمة التراث الإسلامي ونشر المنهج الوسطي.

وأكد الضويني أن العلاقات بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في أوزبكستان تشهد تطورًا ملحوظًا، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان، ويجسد الرغبة المشتركة في بناء شراكة علمية رائدة تسهم في إحياء التراث الإسلامي، وإعداد الدراسات المتخصصة، وتعزيز التواصل بين العلماء والباحثين في البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تنفيذ البرامج العلمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف اتفاقية التعاون، ويسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية في جمهورية أوزبكستان.

الضويني شيخ الأزهر اوزبكستان مرمز الإمام الأشعري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

جولات ميدانية مكثفة بحدائق العاصمة لدفع العمل بمشروعات سكن لكل المصريين

السلع الغذائية

بعد كسر حاجز الـ49 جنيهًا للدولار .. متى يلمس المواطن انخفاض الأسعار؟

جانب من الحدث

166 مليون جنيه حصيلة مزايدة العاشر من رمضان بعد بيع كامل الفرص الاستثمارية المطروحة

بالصور

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد