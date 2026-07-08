الضويني يزور مركز الإمام الماتريدي في أوزبكستان لدعم التعاون العلمي مع الإمام الأشعري بالأزهر

عقد د. محمد الضويني عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وعضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف، اجتماعًا مع إدارة مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية بجمهورية أوزبكستان، بحضور السفير عبد الرحمن موسى، مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية، و الدكتور محمد مشعل أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والفكري بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، عبر الدكتور شير محمدوف، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، عن تقديره الكبير لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بجهوده العالمية في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الحوار والتعايش والسلام.

وأعرب مدير مركز الإمام الماتريدي عن امتنانه للقاء الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر خلال زيارته للأزهر الشريف في يناير الماضي، مؤكدًا أن توقيع اتفاقية التعاون بين مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية ومركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف مثّل نقطة انطلاق مهمة نحو شراكة علمية استراتيجية بين المركزين، وأسهم في فتح آفاق واسعة للتعاون البحثي.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة، من خلال تنفيذ مشروعات علمية وبحثية مشتركة، وتبادل الباحثين والخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، والعمل على نشر الفكر الوسطي، والتعاون في مواجهة الأفكار المتطرفة، بما يسهم في خدمة التراث الإسلامي وعقيدة أهل السنة.

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من جانبه، نقل الدكتور محمد الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى إدارة المركز، مؤكدًا حرص فضيلته على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات العلمية في أوزبكستان، ومتابعته المستمرة لمجالات التعاون العلمي المشترك، إيمانًا بأهمية توحيد الجهود في خدمة التراث الإسلامي ونشر المنهج الوسطي.

وأكد الضويني أن العلاقات بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في أوزبكستان تشهد تطورًا ملحوظًا، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان، ويجسد الرغبة المشتركة في بناء شراكة علمية رائدة تسهم في إحياء التراث الإسلامي، وإعداد الدراسات المتخصصة، وتعزيز التواصل بين العلماء والباحثين في البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تنفيذ البرامج العلمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف اتفاقية التعاون، ويسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية في جمهورية أوزبكستان.