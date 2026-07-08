سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق المحلي مساء اليوم الأربعاء

صعد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8-7-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ارتفاع الدولار

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بمتوسط 90 قرشا في يوم واحد فقط.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات، وذلك ضمن نشرته الخدمية:



أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك نكست 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.50 جنيه للشراء و 49.60 جنيه للبيع.