ضبط 28 عربة كارو وتروسيكل خلال حملة على "الفريزة" بشوارع الهرم

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بشن حملة مكبرة لمواجهة الفريزة والتصدي للممارسات العشوائية بالشوارع الرئيسية بحي الهرم.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بفرض الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري.

واستهدفت الحملة شوارع اللبيني والمنصورية والمريوطية والمنشية وفيصل، بحضور محمد زكي مدير عام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حيث أسفرت عن ضبط 28 عربة كارو وتروسيكل وجواني للفريزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التحفظ على العربات المضبوطة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية للتصدي للمخالفات التي تشوه المظهر العام وتعيق حركة المرور، تنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة بالحفاظ على النظافة والانضباط بالشوارع.



وكانت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ضبطت مؤخرًا من خلال قطاع نظافة الهرم، "تروسيكل" محملًا بأكياس قمامة أثناء قيام قائده بإلقائها بشارع اللبيني بنطاق حي الهرم.

وقاد محمد إبراهيم، مدير نظافة الهرم، أعمال التحفظ على التروسيكل، حيث جرى إيداعه بجراج الهيئة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.