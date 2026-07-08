أحمد موسى: جماهير العالم تضامنت مع مصر.. والتحكيم حرم المنتخب من الفوز

قال الإعلامي أحمد موسى إن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراته أمام الأرجنتين، معتبرًا أن قرارات الحكم أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء.

وأضاف، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجماهير تفاعلت بشكل واسع مع منشور الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف استخدموا تفاعل "أغضبني" تعبيرًا عن تضامنهم مع المنتخب المصري.

وأوضح أن المنتخب استحق الحصول على ركلتي جزاء وهدف صحيح لم يحتسب، كما انتقد أداء طاقم التحكيم، معتبرًا أن لاعبي الأرجنتين لم يتعرضوا للعقوبات الانضباطية التي تستحقها مخالفاتهم خلال المباراة.

وأشار إلى أن اسم مصر تصدر قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، مضيفًا أن وسائل إعلام دولية تناولت المباراة بعد "الجدل التحكيمي" الذي شهدته.

