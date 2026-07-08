هندرسون يعود لمعسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في كانساس سيتي

عاد لاعب خط وسط منتخب إنجلترا جوردان هندرسون إلى الفريق في كانساس سيتي بعد خضوعه لعملية جراحية في ذراعه المكسورة، إثر إصابته خلال الاحتفالات بالفوز على المكسيك في دور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026.

وكان اللاعب البالغ من العمر 36 عاما انزلق أثناء محاولته تسلق حاجز في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، وخضع لاحقا لعملية جراحية في كانساس سيتي.

وكتب هندرسون على إنستغرام اليوم الأربعاء: "أجريت العملية الجراحية! والآن لنستعد للمباراة الكبرى يوم الأحد!".

وأنهت هذه الإصابة مشاركة هندرسون مع إنجلترا خلال البطولة، لكن قائد ليفربول السابق يظل جزءا من تشكيلة توماس توخيل من حيث دوره القيادي.

وتواجه إنجلترا النرويج في دور الثمانية يوم الأحد في ميامي.