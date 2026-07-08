بعد 9 سنوات من العمل .. «داليتش» يستقيل من تدريب منتخب كرواتيا

‭‬أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الأربعاء استقالة زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا من منصبه بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم FIFA 2026

وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة بدون ميدالية.

وقال الاتحاد في بيان "بعد نحو تسع سنوات، قرر المدرب زلاتكو داليتش أن يطوي مرحلته الناجحة للغاية مع كرواتيا "نتوجه بالشكر لك على كل شيء- الانتصارات والإنجازات والتأهل والميداليات والوحدة والاحترام، والتزامك الراسخ بالقتال من أجل كرواتيا داخل وخارج الملعب".