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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: مفيش حاجة اسمها قانون للمحليات ديكور وهناك إرادة حقيقية لإصدار القانون

عمرو درويش
عمرو درويش
هاني حسين

أكد عمرو درويش عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمحلس النواب، أن هناك إرادة حقيقية لعقد انتخابات المجالس المحلية وإصدار قانون خاص بالمحليات .


وقال عمرو درويش في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  مفيش حاجة اسمها قانون للمحليات ديكور وهناك إرادة حقيقية لإصدار قانون الإدارة المحلية ".
وتابع عمرو درويش: "المجالس المحلية جزء من السلطة التنفيذية لأنها تراقب على أداء الوحدات المحلية في مختلف القرى والمراكز والمدن ".

وأكمل عمرو درويش: "دور المجالس المحلية دورها رقابي على الوحدات المحلية".

ولفت عمرو درويش: "منفتحون على كل الآراء في مناقشات مشروعات القوانين المقدمة الخاصة بالإدارة المحلية  داخل البرلمان". 
 

المحليان الإدارة المحلية اخبار التوك شو مصر قانون المحليات

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