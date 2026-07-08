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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن عامين لمرشد سياحي تحرش بسائحة داخل سرداب فى معبد دندرة بقنا

محكمة جنايات قنا
محكمة جنايات قنا
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مرشد سياحي بالسجن لمدة عامين؛ بتهمة التحرش بسائحة وملامسة أجزاء من جسدها، داخل سرداب بمعبد دندرة في قنا؛ بحجة وجود طاقة بداخله، وذلك في القضية رقم 7888 لسنة 2026 جنح قنا، وقيدت برقم 1404 لسنة 2026 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وحضور أحمد سامح سعد، وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف وأحمد عبد الستار دياب.


 ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم “مينا .ث .ص” 39 عاما - مرشد سياحي، تهمة التحرش بسائحة بريطانية داخل سرداب في معبد دندرة بقنا.

وكشفت التحقيقات أنه حال ذهاب المجني عليها برفقة شقيقها لرحلة لمعبد دندرة مع المتهم، وأثناء شرح المتهم لمعالم المعبد، دخلوا بعدها إلى أحد السراديب فتحدث معهما عن وجود طاقة بداخل السرداب، ثم حاول لمس أجزاء من جسدها، ثم وضع يده على جزء من جسدها، وهو ما دفعها للاعتراض والابتعاد عنه.

كما تبين من التحقيقات، أن المتهم عاد لاحقًا وكرر الواقعة، حيث كشف عن جزء من جسدها ووضع يده عليه، قبل أن يقوم شقيقها بتصويره بهاتفه المحمول، إلا أنه طلب منها حذف المقطع المصور؛ فاستجابت لذلك، وبعد عودتهم إلى الفندق، قامت المجني عليها بإبلاغ إدارة الفندق بالواقعة، والتي حررت محضرًا رسميًا، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وبمواجهة المتهم؛ أنكر ارتكاب واقعة التحرش الجنسي، وأقر بحدوث احتكاك جسدي مع المجني عليها، مدعيًا أنه كان بغرض التعبير عن إحساسه بالإيجابية وليس بقصد جنسي، بحسب ما جاء بأقواله في التحقيقات.

قنا محكمة جنايات قنا مرشد سياحي سائحة معبد دندرة سائحة بريطانية

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