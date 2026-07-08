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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قنا.. ضبط 380 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

المضبوطات
المضبوطات
يوسف رجب

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة قنا، حملة تموينية مكبرة، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، نجحت خلالها في ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المعروض للمواطنين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ما يزيد على 380 كيلو من اللحوم المختلفة، فى7 اماكن متنوعة ما بين محال بقالة وذبح دواجن وثلاجات وهايبر ماركت والتي تنوعت ما بين دواجن، وكبدة، ولحوم مصنعة.


 وتبين أن اللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على أصناف أخرى من السلع التموينية والمواد الغذائية مجهولة المصدر والتي تشكل خطراً على الصحة العامة.

وحررت الحملة، محاضر فورية للمخالفين، شملت محاضر لعدم حمل شهادات صحية بالإضافة إلى تحرير محاضر أخرى تتعلق بضبط مخالفات عدم النظافة داخل المنشآت الغذائية المستهدفة.

جاءت بالتنسيق المشترك وبحضور العميد تامر النجار، رئيس مباحث تموين قنا، وبمشاركة فعالة من مفتشي التموين، ومراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، إلى جانب مسؤولي فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار الجهات المعنية لتولي التحقيقات.
 


قنا حملة تموينية مكبرة المواد الغذائية الأسواق سلامة الغذاء أخبار قنا

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