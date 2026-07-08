كريستال بالاس يمدد تعاقده مع الياباني كامادا

قال كريستال بالاس إنه مدد تعاقده مع لاعب خط الوسط الياباني دايتشي كامادا ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف 2027.

وقال ستيف باريش رئيس كريستال بالاس لموقع النادي "هذه أخبار رائعة لكريستال بالاس. على مدار العامين الماضيين، كان لدايتشي تأثير كبير في وسط الملعب، كما أنه يحظى بشعبية لدى الجماهير داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأنه رفض خيارات عديدة كانت متاحة أمامه لتمديد استمراره في جنوب لندن".

وأضاف باريش "سيحصل دايتشي الآن على استراحة مستحقة بعد أدائه الممتاز في كأس العالم، وسينضم إلينا لاحقاً في فترة الإعداد للموسم الجديد".

ومن ناحيته، قال كامادا "شكراً لكم على كل شيء. سنحصل على لقب آخر... سأقدم كل ما لدي، أعدكم. أراكم قريباً".