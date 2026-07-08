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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية تثمن الدور الوطني للمصريين بالخارج في دعم المنتخب الوطني لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم 2026

أرشيفية
أرشيفية
فرناس حفظي

تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن بالغ تقديرها واعتزازها بما جسده أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، من مشاهد وطنية مشرقة في دعم ومؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وعكست الحشود المصرية، بحضورها المتميز وتشجيعها الحضاري، عمق الانتماء للوطن، وقدمت صورة مشرقة للمصريين في الخارج، باعتبارهم امتدادًا أصيلًا للدولة المصرية، وشريكًا فاعلًا في ترسيخ مكانتها وإبراز صورتها المشرفة أمام العالم.
وتؤكد وزارة الخارجية أن الالتفاف الوطني الذي أظهره المصريون في الخارج خلف منتخب بلادهم، وما عكسوه من وحدة وتكاتف واعتزاز بالهوية الوطنية، يجسد قوة الروابط التي تجمع أبناء الوطن في الداخل والخارج، ويبرهن مجددًا على أن المصريين، أينما وجدوا، يظلون خير سفراء لوطنهم، وحملة لرسالته، وشركاء أساسيين في تعزيز حضوره وصورته الإيجابية على الساحة الدولية.
كما تشيد وزارة الخارجية بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب الوطني، وما أظهره لاعبوه وجهازه الفني من عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية طوال مشوار البطولة، تُوجت بتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الستة عشر، بما يعكس ما تشهده الرياضة المصرية من تطور، ويؤكد قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة المشرفة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الرياضية الدولية.

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