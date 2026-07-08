بصورة بالذكاء الاصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تسخر من ميسي على طريقة «سنو وايت » بعد مباراة مصر والأرجنتين

لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار بعد أن شاركت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة صُممت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهر فيها ليونيل ميسي في هيئة مستوحاة من شخصية سنو وايت، وذلك في إطار ساخر عقب المباراة التي جمعت منتخب مصر بمنتخب الأرجنتين.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين، حيث اعتبرها كثيرون من أبرز المنشورات الساخرة التي ظهرت بعد المباراة، خاصة أنها جاءت بأسلوب كوميدي اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت وسيلة شائعة لإنتاج المحتوى الإبداعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت الصورة بسرعة بين رواد السوشيال ميديا، وتباينت ردود الأفعال حولها، إذ رأى البعض أنها تدخل في إطار المزاح الرياضي المتبادل بين الجماهير، بينما أشاد آخرون بفكرة التصميم وطريقة تنفيذه، مؤكدين أنه يعكس الأجواء الكوميدية التي صاحبت المباراة.

وجاء منشور ياسمين عبد العزيز ضمن موجة واسعة من التفاعل الفني والجماهيري مع اللقاء، حيث حرص عدد من الفنانين والمشاهير على التعبير عن دعمهم للمنتخب المصري، فيما اختار آخرون التعليق بأسلوب ساخر من خلال صور ومقاطع مصممة بالذكاء الاصطناعي.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه المناسبات انتشارًا كبيرًا للصور والتصميمات الساخرة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إعادة تقديم الشخصيات العامة بقوالب مختلفة، وهو ما يسهم في خلق حالة من التفاعل بين الجمهور، مع بقاء المنافسة الرياضية في إطارها الترفيهي.

ونالت الصورة التي نشرتها ياسمين عبد العزيز آلاف التفاعلات والتعليقات خلال وقت قصير، حيث تداولها المستخدمون على نطاق واسع، لتصبح واحدة من أبرز المنشورات المرتبطة بأجواء مباراة مصر والأرجنتين، وسط استمرار النقاشات الجماهيرية حول اللقاء وما صاحبه من أحداث.